Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc hợp tác triển khai 7.000 MW điện mặt trời, điện gió 15 tỷ USD

Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác về năng lượng tái tạo trong khuôn khổ COP31. Ảnh: Turkiyetoday.com

Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng tái tạo, với kế hoạch đầu tư khoảng 15 tỷ USD để phát triển các nhà máy điện mặt trời và điện gió có tổng công suất 7.000 MW.

Thỏa thuận cũng bao gồm xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng truyền tải điện công suất 4.000 MW.

Biên bản ghi nhớ được Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc và phía Thổ Nhĩ Kỳ ký bên lề Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP31 tại thành phố Antalya.

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar, hợp tác không chỉ giúp mở rộng công suất năng lượng tái tạo mà còn tạo điều kiện chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sản xuất thiết bị tua-bin điện gió trong nước. Qua đó, các nhà sản xuất nội địa có thể tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp năng lượng tái tạo đang phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bayraktar cho biết thỏa thuận phù hợp với Tầm nhìn Năng lượng quốc gia 2040 của nước này, hướng tới củng cố an ninh nguồn cung và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch. Theo chiến lược này, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu nâng tổng công suất điện lắp đặt từ khoảng 128 GW hiện nay lên 281 GW vào năm 2040, trong đó điện mặt trời và điện gió chiếm tổng công suất 175 GW.

Thỏa thuận với Trung Quốc tiếp nối các nỗ lực hợp tác năng lượng giữa hai nước. Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 9/2025, ông Bayraktar đã làm việc với các quan chức và doanh nghiệp nước này về những dự án tiềm năng, tập trung vào điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng và sản xuất pin.

Hai bên cũng thảo luận cơ hội để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư cơ sở sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực tấm pin mặt trời và tua-bin điện gió, cũng như hợp tác phát triển hạ tầng truyền tải điện hướng tới các thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, hai bên chưa công bố tiến độ triển khai, địa điểm xây dựng các dự án, doanh nghiệp tham gia cũng như chi phí cụ thể cho hệ thống lưu trữ và hạ tầng truyền tải điện. Biên bản ghi nhớ hiện mới xác lập khuôn khổ hợp tác, các dự án cần được cụ thể hóa bằng những thỏa thuận tiếp theo.

Thỏa thuận với Trung Quốc là một trong số các sáng kiến hợp tác năng lượng được công bố tại COP31. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ với Saudi Arabia nhằm phát triển thêm 3.000 MW công suất năng lượng tái tạo, trong khuôn khổ hợp tác rộng hơn với tổng công suất 5.000 MW có sự tham gia của ACWA Power.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng ký 10 thỏa thuận trị giá 5,1 tỷ USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB), nhằm hỗ trợ chuyển đổi xanh, tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng và tài trợ doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ankara đã ký thỏa thuận hợp tác năng lượng sạch khu vực với Azerbaijan, Georgia và Bulgaria, hướng tới phát triển hạ tầng truyền tải và thương mại điện xuyên biên giới, qua đó mở ra khả năng đưa nguồn điện sạch từ khu vực Caspi tới các thị trường châu Âu.