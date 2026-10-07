Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chuẩn bị triển khai quân đội để bảo vệ Saudi Arabia

Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhất trí tiến tới việc thực hiện trên thực tế cam kết phòng thủ tập thể và chuẩn bị phối hợp triển khai lực lượng vũ trang của mình trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Điều này được nêu trong một tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chiến lược Chính trị và Quân sự thuộc Liên minh Quốc phòng Mecca.

Cuộc họp được triệu tập trong bối cảnh tình hình an ninh xung quanh Saudi Arabia ngày càng xấu đi và một loạt các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào lãnh thổ vương quốc này.

Sau cuộc họp, các bên đã quyết định "ngay lập tức tiến hành thực hiện các cam kết phòng thủ tập thể", đảm bảo việc phân bổ lực lượng và tài sản quân sự đã được thỏa thuận, và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh chóng tại Saudi Arabia.

Số lượng binh sĩ cụ thể, thành phần các đơn vị, vũ khí, hoặc thời gian chuyển giao hiện chưa được tiết lộ. Chỉ có thông tin cho biết quá trình trên sẽ diễn ra theo các cơ chế đã được thỏa thuận và luật pháp riêng của 3 nước.

Tuy vậy các bên đã độc lập tái khẳng định nguyên tắc cốt lõi đó là an ninh của mỗi quốc gia trong 3 nước là không thể tách rời khỏi an ninh tập thể của toàn bộ liên minh.

Cần lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan đã ký Hiệp định Mecca về Phòng thủ chung vào ngày 7/8/2026, quy định rằng cuộc tấn công vũ trang vào một trong các quốc gia tham gia sẽ được coi là hành động chống lại tất cả 3 nước.

Sau khi ký kết hiệp ước, các đồng minh vẫn chưa thể hiện phản ứng kịp thời đối với các cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Houthi, đặc biệt là sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Saudi Aramco ở Jizan.

Tại cuộc họp ngày 5/10, các nước đồng minh cũng đã tiến thêm một bước nữa hướng tới việc thiết lập một cấu trúc lâu dài cho tổ chức này.

Họ bổ nhiệm Trung tướng Nauman Mahmood - một tướng lĩnh người Pakistan đã nghỉ hưu làm Tổng thư ký đầu tiên của Liên minh Quốc phòng Mecca, với nhiệm kỳ 3 năm.

Việc thành lập ban thư ký dựa trên kết quả cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược, diễn ra tại Istanbul vào ngày 31/8.

Tại thời điểm đó, các bên đã nhất trí đặt ban thư ký thường trực tại lãnh thổ Saudi Arabia và quyết định rằng tổng thư ký đầu tiên sẽ là một đại diện của Pakistan.

Ý định về việc phát triển năng lực quân sự chung, hợp tác công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ chung cùng với sản xuất vũ khí cũng đã được công bố.

Ngày 25/9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các bộ trưởng ngoại giao của ba nước đã thảo luận về việc thành lập ban thư ký, các ủy ban và nhóm làm việc của liên minh.

Đồng thời họ nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp giữa những tổng tham mưu trưởng về khả năng hỗ trợ cho Saudi Arabia. Với động thái trên, rõ ràng Houthi và Iran sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu tiếp diễn hành động tấn công tên lửa vào mục tiêu của Riyadh.