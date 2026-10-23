Thổ Nhĩ Kỳ và Canada thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới thương mại 10 tỷ USD

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Canada Mark Carney trong buổi lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Ankara của Thủ tướng Canada Mark Carney.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Erdogan đánh giá hai nước đã đạt bước tiến quan trọng trong việc khắc phục những bất đồng kéo dài và mở rộng hợp tác song phương.

Theo ông Erdogan, Ankara và Ottawa đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ mức khoảng 3 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD trong giai đoạn đầu, trước khi hướng tới 10 tỷ USD. Hai bên cũng dự kiến khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do trước khi kết thúc năm 2026, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, trao đổi hàng hóa và mở rộng thị trường của doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm của ông Carney mang ý nghĩa đáng chú ý khi đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của một thủ tướng Canada tới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, chuyến công du từ ngày 21 đến 24-10 tập trung vào việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, khai khoáng, quốc phòng, an ninh và công nghệ. Sau các cuộc làm việc tại Ankara, ông Carney dự kiến tới Istanbul để gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng thương mại với Mỹ, trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan trên diện rộng và đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về chủ quyền của Canada, đã làm gia tăng sức ép đối với Ottawa trong việc tìm kiếm các thị trường và cơ hội kinh tế mới. Việc mở rộng quan hệ với các nền kinh tế ngoài Mỹ được kỳ vọng giúp Canada giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào một thị trường chủ chốt, đồng thời tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp trong nước phát triển hoạt động xuất khẩu và đầu tư quốc tế.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ đối tác với Canada mở ra triển vọng thu hút thêm vốn, công nghệ và hợp tác công nghiệp trong những lĩnh vực Ankara đang ưu tiên phát triển. Theo một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, bộ trưởng phụ trách năng lượng của hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân, khoáng sản quan trọng và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của hai nước.

Quốc phòng cũng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ mới. Là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Canada và Thổ Nhĩ Kỳ có nền tảng hợp tác an ninh trong khuôn khổ liên minh. Việc tăng cường phối hợp quốc phòng có thể tạo thêm cơ hội hợp tác công nghiệp và công nghệ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm các đối tác mới cho ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh của nước này. Tuy nhiên, phạm vi và kết quả cụ thể của hợp tác trong lĩnh vực này còn phụ thuộc vào các thỏa thuận tiếp theo.

Trước cuộc họp báo của hai nhà lãnh đạo, các bộ trưởng Canada và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký những thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và vận tải hàng không.

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