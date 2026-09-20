Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hỗ trợ Ả Rập Xê Út trong bối cảnh chiến sự leo thang

Phát biểu với đài NTV ngày 19/9, ông Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy "những cuộc tấn công rất nghiêm trọng nhằm vào toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ả Rập Xê Út".

"Chúng tôi có một thỏa thuận liên minh trong hiệp ước. Chúng tôi thể hiện tình đoàn kết nghiêm túc về vấn đề này... Họ có thể có một số nhu cầu quân sự, đặc biệt về một số vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi không gặp vấn đề gì trong việc đáp ứng những nhu cầu này", ông nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong lễ ký kết "Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca" hồi tháng 8. Ảnh: gov.tr

Hiệp định phòng thủ chung được gọi là "Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca", được Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út ký vào tháng 8. Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong ba nước sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba.

Lực lượng Houthi, kiểm soát những khu vực đông dân nhất Yemen, bắt đầu tấn công Ả Rập Xê Út sau khi tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Riyadh hồi tháng 7. Các cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố, cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển của Ả Rập Xê Út, đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu và tuyến vận tải qua Biển Đỏ, trong bối cảnh hoạt động qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.

Ông Fidan cho rằng không thể chấp nhận việc Ả Rập Xê Út bị kéo vào cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, bởi Riyadh không muốn tham gia xung đột. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đã đưa ra các đề xuất với các bên nhằm chấm dứt giao tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước sở hữu quân đội lớn thứ hai NATO, cho biết hiệp định với Pakistan, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, và Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, có thể được mở rộng nhưng không nhằm thay thế các liên minh hiện có.

Pakistan trước đó cho biết chưa có cuộc thảo luận nào về phản ứng quân sự của Islamabad theo thỏa thuận Mecca trước các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Islamabad khẳng định sẽ hành động khi "thời điểm đến".

Cũng trong ngày 19/9, Houthi tuyên bố tấn công các địa điểm "nhạy cảm" ở thủ đô Riyadh bằng tên lửa và máy bay không người lái.