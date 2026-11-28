Theo thông báo ngày 27/11 của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, phân đội được triển khai thuộc Phi đội phản lực 151, còn gọi là Phi đội Tunc, trực thuộc Căn cứ Không quân chính số 5 tại Merzifon, tỉnh Amasya, miền Bắc nước này. Các máy bay sẽ hoạt động tại Căn cứ Không quân số 86 của Romania, còn gọi là căn cứ Fetesti hoặc Borcea.

Lễ bàn giao nhiệm vụ giữa lực lượng Không quân và Không gian Tây Ban Nha và phân đội Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra ngày 27/11 tại căn cứ trên. Theo kế hoạch của Ankara, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đảm nhận nhiệm vụ từ ngày 1/12/2026, trong khuôn khổ đợt luân phiên thứ 73 của hoạt động Tuần tra Không phận Tăng cường NATO. Thời gian triển khai dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2027.

Đây là lần thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận tăng cường tại Romania, sau đợt triển khai từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024. Nhiệm vụ dự kiến kéo dài 4 tháng, từ ngày 1/12/2026 đến ngày 31/3/2027, trong khuôn khổ đợt luân phiên thứ 73 của hoạt động Tuần tra Không phận Tăng cường NATO. Trong thời gian này, các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp với lực lượng đồng minh, góp phần bảo vệ không phận của liên minh.

Thiếu tướng Alper Gezeravci, Chỉ huy Căn cứ Không quân chính số 5, nhấn mạnh việc triển khai thể hiện tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp giữa các nước thành viên NATO trong bảo đảm an ninh chung. Ông khẳng định lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các tiêu chuẩn về huấn luyện, vận hành và an toàn bay. Theo ông Gezeravci, các thành viên phi đội sẽ đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang nước này trong thời gian làm nhiệm vụ tại Romania, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đồng minh.

Việc triển khai F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong cơ chế luân phiên tuần tra không phận của NATO, nhằm tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ không phận các nước thành viên.