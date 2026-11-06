Thổ Nhĩ Kỳ tiến thêm bước trong thúc đẩy thỏa thuận quốc phòng ba bên với Saudi Arabia và Pakistan

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Thỏa thuận quốc phòng chung Mecca giữa nước này và Saudi Arabia, Pakistan ngày 5/11. (Nguồn: Anadolu)

Kết quả biểu quyết có 279 nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 119 nghị sĩ bỏ phiếu chống, trong tổng số 398 nghị sĩ tham gia, trên tổng số 592 ghế tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự luật được thông qua sau phiên tranh luận kéo dài giữa các đảng phái.

Phát biểu trong quá trình thảo luận, nghị sĩ Ziya Altunyaldiz thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) nhấn mạnh, thỏa thuận nhằm mở rộng hợp tác an ninh khu vực và không nhắm tới bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Theo quan chức này, mục tiêu cốt lõi của văn kiện là ngăn ngừa xung đột, thay vì làm gia tăng căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ đối lập bày tỏ quan ngại về phạm vi thực thi cũng như cơ chế giám sát thỏa thuận.

Cụ thể, nghị sĩ Mehmet Guzelmansur thuộc đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) cho rằng cần thiết lập các quy định minh bạch, rõ ràng để bảo đảm quá trình triển khai không mâu thuẫn với những nghĩa vụ quốc tế khác của nước này.

Thỏa thuận quốc phòng chung Mecca được Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Mecca ngày 7/8.

Văn kiện đặt mục tiêu tăng cường an ninh tập thể, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên phạm vi rộng hơn.

Động thái quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua văn kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn tất thủ tục phê chuẩn, tạo cơ sở để ba nước thúc đẩy khuôn khổ hợp tác an ninh đã thống nhất.

(theo Al Jazeera)