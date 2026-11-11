Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy mục tiêu điện hóa toàn cầu
Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà của Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), đã kêu gọi các nước đưa mục tiêu mở rộng tỷ trọng điện năng trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu vào văn kiện cuối cùng của hội nghị, bất chấp những ý kiến chỉ trích cho rằng kế hoạch này khó có thể tạo ra tác động đáng kể trong việc cắt giảm khí thải.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tho-nhi-ky-thuc-day-muc-tieu-dien-hoa-toan-cau-246261111160758058.htm