Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy mục tiêu điện hóa toàn cầu

Theo một số mô hình dự báo, sang ngày 12/11, ở Hà Nội có thể giảm nhiệt, thậm chí nhiệt độ cả ngày không vượt 20 độ C. Nếu thực tế đúng như dự báo này thì Hà Nội sẽ có một ngày rét cả ngày, có khả năng mưa vào thời điểm nào?