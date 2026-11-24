Phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và các tuyến vận chuyển lương thực trên Biển Đen ngày 23/11, ông Yildiz nhấn mạnh cơ chế này được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm từ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen năm 2022, với mục tiêu bảo đảm lợi ích của tất cả các bên, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nông sản từ khu vực.

Theo ông Yildiz, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát huy vị trí địa lý chiến lược, duy trì liên lạc với các bên liên quan và tận dụng kinh nghiệm điều phối để thúc đẩy ổn định hàng hải lâu dài. Ông cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại không chỉ đe dọa an toàn hàng hải mà còn có thể gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu nông sản, ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc tế.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh vai trò của Nhóm Đặc nhiệm rà phá thủy lôi Biển Đen, do Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria thành lập, trong việc bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải. Sáng kiến hợp tác giữa hải quân ba nước ven biển này được xem là mô hình phối hợp khu vực nhằm xử lý các nguy cơ từ thủy lôi và duy trì an toàn trên các tuyến hàng hải.

Đề cập các biện pháp ngăn chặn xung đột lan rộng, ông Yildiz cho biết Ankara tiếp tục thực thi Công ước Montreux về quy chế các eo biển, trong đó có việc áp dụng Điều 19 để hạn chế tàu chiến của các bên tham chiến đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực hiện công ước một cách công bằng và nhất quán.

Về triển vọng giải quyết xung đột Nga - Ukraine, ông Yildiz tái khẳng định sự ủng hộ của Ankara đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cho rằng đàm phán là con đường khả thi để chấm dứt xung đột. Ông hoan nghênh những tiến triển ngoại giao gần đây tại Abu Dhabi và kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại trực tiếp nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.