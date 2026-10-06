Thổ Nhĩ Kỳ - Saudi Arabia - Pakistan kích hoạt hiệp ước phòng thủ Mecca đối phó Houthi

Quyết định trên được công bố sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc liên minh Mecca tại thủ đô Riyadh, nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh mà Saudi Arabia đang gặp phải, qua đó đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hiệp ước phòng thủ chung Mecca từ cam kết sang triển khai trên thực tế.

Cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết họ đã phá hủy các mục tiêu của Houthi ở khu vực ven Biển Đỏ. Quân đội Yemen cho biết họ đã thực hiện hơn 1.000 đợt tấn công và mở chiến dịch đánh vào thủ đô Sanaa do Houthi nắm giữ, còn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu (vốn ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận) thông báo 100 máy bay chiến đấu đã xuất kích vào lúc bình minh. Ông Turki Al-Malki, người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, cho hay lực lượng hải quân đã đánh trúng các "mục tiêu quân sự" của Houthi tại Hodeida, thuộc vùng ven Biển Đỏ, "phá hủy các kho vũ khí, cơ sở chứa xuồng gài mìn và thủy lôi", đồng thời "ngăn chặn một âm mưu tấn công" nhắm vào các tuyến đường thủy ở phía Nam Biển Đỏ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chụp ảnh chung sau khi ký kết Hiệp ước phòng thủ chung Mecca ngày 7-8. Ảnh: AP

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng Houthi tại Yemen, ông Yahya Saria tuyên bố rằng lực lượng này cùng ngày đã tấn công các sân bay tại thủ đô Riyadh và thành phố Abha ở miền Nam Saudi Arabia, cũng như nhà máy lọc dầu của công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Jeddah. Trong một tuyên bố, người phát ngôn nêu rõ: "Các lực lượng Houthi đã thực hiện ba chiến dịch quân sự quy mô lớn, sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Chiến dịch đầu tiên nhắm vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh... Chiến dịch thứ hai nhắm vào nhà máy lọc dầu Aramco ở Rabigh... Chiến dịch thứ ba nhắm vào Sân bay Abha, Căn cứ Không quân Khamis Mushait, trại Aqifa ở Asir cùng các địa điểm trọng yếu khác tại Najran và Jizan".

Việc kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể và chuẩn bị triển khai lực lượng cho thấy Hiệp ước Mecca đang chuyển từ một cam kết chính trị - quân sự sang giai đoạn thực thi. Với điều khoản coi một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên là cuộc tấn công nhằm vào cả 3 nước, những bước đi tiếp theo của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan có thể trở thành một nhân tố mới trong cấu trúc an ninh Trung Đông và khu vực lân cận.

TTXVN