Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ quân sự Saudi Arabia chống lại Houthi

Kho nhiên liệu gần Sân bay Quốc tế King Khalid, ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bị tấn công. Ảnh: DW

Theo tuyên bố ngày 19-9 của Ngoại trưởng Fidan, thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang bước vào giai đoạn triển khai, với việc các bên chuẩn bị bố trí nhân sự và thành lập bộ máy chỉ huy. Thông tin từ hãng tin Anadolu, Ankara gọi đây là “Liên minh Mecca” và cho biết liên minh có thể mở rộng thêm các nước trong khu vực.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Houthi cùng ngày tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm tại Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi leo thang trở lại, Riyadh phải phát cảnh báo không kích.

Những diễn biến mới làm gia tăng khả năng xung đột Saudi Arabia - Houthi kéo thêm các nước trong khu vực; đồng thời làm tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu và tuyến vận tải qua Biển Đỏ, trong lúc hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bế tắc.