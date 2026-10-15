Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Bulgaria phối hợp bảo vệ tàu thương mại ở Biển Đen

Ngày 14/10, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Johann Wadephul ở Berlin, Ngoại trưởng Bulgaria Velislava Petrova-Chamova cho biết, nước này đang phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và Romania triển khai sáng kiến nhằm ứng phó với các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đen.

Theo bà Petrova-Chamova, ba quốc gia đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một trung tâm an ninh hàng hải chung. Bà nhấn mạnh việc bảo vệ thủy thủ dân sự và bảo đảm tự do hàng hải cần được coi là ưu tiên chung của châu Âu, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Biển Đen ngày càng diễn biến phức tạp.

Những diễn biến gần đây đã làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải trong khu vực. Theo thông tin được công bố, hai tàu đã bị chìm ngoài khơi Bulgaria trong vòng một tuần sau các vụ tấn công bằng UAV. Trong vụ việc mới nhất, tàu chở hàng HS Dignity mang cờ Guinea-Bissau bị chìm hôm 13/10, khiến 11 thủy thủ mất tích. Hoạt động tìm kiếm được nối lại ngày 14/10 sau khi phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Về phía Đức, Ngoại trưởng Johann Wadephul khẳng định, Berlin ủng hộ Bulgaria làm rõ các vụ việc và thảo luận những biện pháp ứng phó trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cũng kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn tại Biển Đen nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến hàng dân sự, nhất là vận chuyển ngũ cốc, đồng thời cho rằng các bên liên quan cần sẵn sàng đàm phán để ngăn chặn những tổn thất về người.

Ông Wadephul cảnh báo tình trạng gián đoạn vận tải qua Biển Đen có thể gây ra những hệ lụy vượt ra ngoài khu vực, đặc biệt đối với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung lương thực từ bên ngoài. Theo ông, việc bảo đảm lưu thông hàng hóa dân sự có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nguy cơ mất an ninh lương thực vẫn hiện hữu tại nhiều nơi trên thế giới.Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Bulgaria Eleonora Mitrofanova cho biết, bà chưa nhận được thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga về các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và không loại trừ khả năng có sự khiêu khích từ bên thứ ba.

Ở một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết nước này dự kiến tham gia sáng kiến chống UAV của NATO vào cuối tháng 10, với mục tiêu hoàn tất việc tham gia trước ngày 30/10.

Các động thái trên cho thấy các nước ven Biển Đen đang tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải và hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng sang các tuyến vận tải dân sự. Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn lâu dài cho hoạt động thương mại tại khu vực vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến xung đột Nga - Ukraine và khả năng đạt được các thỏa thuận giữa những bên liên quan.