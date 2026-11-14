Thổ Nhĩ Kỳ-Qatar ký thỏa thuận phòng thủ chung, thúc đẩy hợp tác khu vực

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ký Hiệp định Phòng thủ chung ngày 13/11. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn Anadolu, lễ ký được tổ chức tại Phủ Tổng thống Dolmabahce, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sau cuộc hội đàm song phương và hội đàm cấp đoàn.

Phát biểu sau cuộc gặp Quốc vương Qatar tại Istanbul, Tổng thống Erdogan cho biết, Hiệp định Phòng thủ chung vừa ký sẽ mở ra một chiều hướng mới trong quan hệ song phương trong khi Hiệp định Đối tác thương mại và kinh tế, có hiệu lực từ năm ngoái, đã giúp hai nước tiến gần hơn tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương.

Nhà lãnh đạo khẳng định, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp nhằm ngăn nguy cơ xung đột tái bùng phát tại khu vực Vùng Vịnh, tạo cơ sở cho đối thoại và thúc đẩy hòa bình. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thuyết phục các bên giải quyết bất đồng thông qua con đường ngoại giao.

Về tình hình Syria, trong tuyên bố chung sau kỳ họp, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của chính phủ quốc gia Arab nhằm khôi phục ổn định, củng cố các thể chế nhà nước và thúc đẩy tiến trình chính trị bao trùm do người Syria dẫn dắt và làm chủ.

Hai nước nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình phục hồi và tái thiết Syria thông qua các dự án ưu tiên về hạ tầng, nhà ở, đào tạo kỹ thuật, năng lượng, công nghiệp và dịch vụ công thiết yếu. Doha và Ankara đồng thời kêu gọi hỗ trợ các sáng kiến phát triển ở cấp địa phương, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Tuyên bố chung cũng hối thúc cộng đồng quốc tế hành động để chấm dứt những hành vi mà Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ gọi là xâm phạm chủ quyền Syria từ phía Israel, bảo đảm tuân thủ Thỏa thuận phân tách lực lượng năm 1974 và thúc đẩy việc rút lực lượng Israel khỏi các vùng lãnh thổ Syria bị chiếm đóng. Hai nước tái khẳng định cam kết ủng hộ các sáng kiến ngoại giao nhằm đạt được những mục tiêu này.