Thổ Nhĩ Kỳ nêu quan điểm hỗ trợ quân sự Saudi Arabia theo hiệp định phòng thủ chung

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 19/9 cho biết Ankara sẵn sàng đáp ứng một số nhu cầu quân sự của Saudi Arabia theo hiệp định phòng thủ ba bên có sự tham gia của Pakistan.

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV, ông Fidan nhận định Saudi Arabia đang phải đối mặt với các cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Theo ông, Riyadh có thể cần hỗ trợ về một số vấn đề kỹ thuật quân sự và Thổ Nhĩ Kỳ không gặp trở ngại trong việc đáp ứng những nhu cầu này.

Ông nhấn mạnh ba nước có nghĩa vụ đoàn kết theo khuôn khổ hiệp định phòng thủ chung được ký hồi tháng 8/2026. Văn kiện mang tên Hiệp định Phòng thủ chung Mecca quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào cũng sẽ được coi là hành động tấn công cả ba nước.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO, cho biết hiệp định với Pakistan và Saudi Arabia có thể được mở rộng cho các nước khác, song không nhằm thay thế những liên minh hiện có.

Houthi gia tăng tập kích Saudi Arabia

Lực lượng Houthi, hiện kiểm soát các khu vực đông dân nhất tại Yemen, bắt đầu đẩy mạnh tấn công Saudi Arabia sau khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với nước này hồi tháng 7.

Đây được xem là một mặt trận mới trong cuộc xung đột rộng hơn, bùng phát sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tháng 2. Houthi đã nhắm tới nhiều thành phố, cơ sở năng lượng và hoạt động hàng hải của Saudi Arabia.

Các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, đồng thời đe dọa tuyến vận tải qua Biển Đỏ, hành lang thay thế quan trọng đối với hàng xuất khẩu từ vùng Vịnh trong lúc giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề nghị hỗ trợ quân sự của Saudi Arabia trong cuộc đối đầu với Houthi. Lực lượng này từng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vào năm ngoái, sau khi Washington tiến hành chiến dịch không kích kéo dài hai tháng.

Ông Fidan cho rằng việc Saudi Arabia bị cuốn vào cuộc chiến giữa Mỹ và Iran là điều không thể chấp nhận, bởi Riyadh không có ý định tham gia xung đột. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết các đề xuất mới nhằm chấm dứt giao tranh đã được chuyển tới các bên, nhưng không nêu chi tiết.

Theo ông, nhiều sáng kiến đang được xúc tiến song cần được các bên chấp thuận. Nếu chiến sự tiếp diễn, những tác động kinh tế có thể vượt quá giới hạn mà khu vực có thể chịu đựng.

Về phía Pakistan, Islamabad trước đó cho biết ba nước chưa thảo luận về khả năng phản ứng quân sự theo Hiệp định Mecca trước các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Tuy nhiên, Pakistan khẳng định sẽ hành động khi thời điểm thích hợp đến.

Cùng ngày 19/9, Houthi tuyên bố sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các địa điểm nhạy cảm tại thủ đô Riyadh. Vài giờ trước đó, lửa và một cột khói lớn được nhìn thấy gần sân bay chính của thành phố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tập kích của Houthi và yêu cầu lực lượng này lập tức chấm dứt tấn công Saudi Arabia.