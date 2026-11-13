Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào đi ngược lợi ích của Libya

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) hội đàm với Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah bên lề Hội nghị COP31 tại Antalya, ngày 12/11. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Cuộc gặp tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế, an ninh và thúc đẩy ổn định chính trị tại Libya.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Erdogan khẳng định, Ankara sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Tripoli trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng.

Về phía Libya, Văn phòng Thủ tướng cho biết, hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác kinh tế, đầu tư, an ninh và quốc phòng, đồng thời rà soát tiến độ thực hiện các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Đối với tình hình Libya, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định cam kết hỗ trợ quốc gia Bắc Phi duy trì ổn định và thúc đẩy các giải pháp chính trị.

Theo Tổng thống Erdogan, mọi sáng kiến giải quyết khủng hoảng đều cần nhận được sự ủng hộ của người dân Libya để có thể phát huy hiệu quả trên thực tế.

Trên tinh thần đó, Ankara nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào đi ngược lại lợi ích của quốc gia này.

Libya thúc đẩy tiến trình thống nhất thể chế

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Dbeibah cũng đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres để trao đổi về tiến trình chính trị và các nỗ lực hòa giải tại Libya.

Tại cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya tái khẳng định cam kết phối hợp với Phái bộ LHQ nhằm thúc đẩy tiến trình ổn định đất nước.

Bên cạnh đó, ông Abdulhamid Dbeibah đánh giá cao những nỗ lực của Đặc phái viên Hanna Tetteh trong tăng cường đối thoại và thu hẹp bất đồng giữa các phe phái.

Đáng chú ý, Thủ tướng Dbeibah bày tỏ ủng hộ thỏa thuận “4+4” được ký ngày 30/8 giữa đại diện Chính phủ Thống nhất quốc gia và Bộ Tổng chỉ huy quân đội ở miền Đông Libya.

Theo nội dung thỏa thuận, các bên hướng tới tháo gỡ bế tắc chính trị thông qua thống nhất các thể chế và thành lập một cơ quan hành pháp chung.

Đây được xem là bước đi nhằm tạo điều kiện tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 24 tháng, qua đó thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.

(theo Anadolu, Asharq Al-Awsat)