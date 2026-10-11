Thổ Nhĩ Kỳ dựng 'hàng rào số' bảo vệ trẻ em trên mạng

Thổ Nhĩ Kỳ siết quy định về độ tuổi người dùng mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng ngăn trẻ dưới 15 tuổi truy cập và tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số. (Nguồn: The Nightly)

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/11, tiếp nối đạo luật được quốc hội thông qua hồi tháng 4/026 nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng.

Theo quy định mới, các nền tảng phải xác minh độ tuổi người dùng, ngăn trẻ dưới 15 tuổi tạo tài khoản, cung cấp công cụ kiểm soát của phụ huynh và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Những tài khoản hiện có cũng phải được xác minh độ tuổi trước ngày 31/3/2027.

Các yêu cầu tương tự được mở rộng sang lĩnh vực trò chơi trực tuyến, trong đó mọi trò chơi phải có phân loại độ tuổi phù hợp.

Bộ trưởng Gia đình và Dịch vụ xã hội Thổ Nhĩ Kỳ Mahinur Ozdemir Goktas nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên mạng.

Theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2024, có 91,3% trẻ em từ 6-15 tuổi sử dụng Internet và 66,1% sử dụng mạng xã hội.

Trong khi đó, các bậc phụ huynh và chuyên gia giáo dục ngày càng lo ngại về tình trạng bắt nạt trực tuyến, quấy rối và nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, hiệu quả của quy định phụ thuộc vào cách triển khai xác minh độ tuổi và khả năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Bên cạnh việc siết quản lý, gia đình, nhà trường và doanh nghiệp công nghệ cần phối hợp giáo dục trẻ nhận diện hành vi quấy rối, bảo vệ thông tin cá nhân và tìm kiếm hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

(theo Tân Hoa xã)