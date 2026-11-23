Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia đầu tiên đưa vào sử dụng máy bay chiến đấu không người lái

Hãng quốc phòng Baykar đã chuyển giao 3 chiếc máy bay chiến đấu không người lái Kizilelma cho lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ sau gần 4 năm thử nghiệm và phát triển.

Theo nhà sản xuất, đây là lần đầu tiên trên thế giới tiêm kích không người lái được đưa vào biên chế thực tế.

Việc bàn giao diễn ra sau hơn 600 chuyến bay thử nghiệm, huấn luyện và đánh giá kỹ thuật kể từ chuyến bay đầu tiên của Kizilelma vào tháng 12-2022.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa tiết lộ đơn vị hoặc quân chủng nào sẽ trực tiếp vận hành số máy bay này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoan nghênh việc bàn giao máy bay. Trên mạng xã hội, ông Erdogan gọi đó là “một ngày lịch sử khi một giấc mơ lớn trở thành hiện thực”.

Ông tuyên bố máy bay đã gia nhập biên chế của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ “sau nhiều năm làm việc và nỗ lực to lớn”.

Kizilelma là máy bay phản lực không người lái dài 14,5m, sải cánh 10m và có tốc độ tối đa khoảng Mach 0,9.

Máy bay được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất, đồng thời sử dụng cấu hình giảm phản xạ radar cùng khoang chứa vũ khí bên trong nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.

Trong các đợt thử nghiệm gần đây, Kizilelma đã bắn tên lửa không đối không tầm xa Gokdogan bằng radar mảng quét điện tử chủ động Murad do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Máy bay cũng đã phóng thành công tên lửa siêu thanh JET-230 và thử nghiệm nhiều loại bom dẫn đường từ khoang vũ khí bên trong thân máy bay.

Kizilelma có khả năng hoạt động với mức độ tự động hóa cao. Máy bay có thể tự lăn bánh, cất cánh, bay hành trình và hạ cánh mà không cần điều khiển trực tiếp từ phi công.

Các nguyên mẫu trước đó cũng đã thực hiện các chuyến bay đội hình tự động và phối hợp cùng máy bay huấn luyện phản lực M-346 của Italy trong các thử nghiệm tác chiến hiệp đồng giữa phương tiện có người lái và không người lái.

Theo AA