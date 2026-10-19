Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tăng 229% ngân sách mua sắm trang thiết bị quốc phòng năm 2027

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã công bố các nội dung chính của dự thảo ngân sách chính phủ trung ương năm 2027 tại buổi lễ ở Phủ Tổng thống, thủ đô Ankara.

Ông Yilmaz cho biết, ngân sách dành cho mua sắm vũ khí, đạn dược, hệ thống vũ khí và các trang thiết bị quốc phòng khác thuộc Bộ Quốc phòng dự kiến tăng 229%. Mức tăng này áp dụng riêng đối với khoản chi mua sắm nói trên, không phải tổng ngân sách quốc phòng.

Tính cả các khoản chi quốc phòng khác, dự thảo ngân sách phân bổ 2.206 nghìn tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 44,5 tỷ USD, cho lĩnh vực quốc phòng. Ngoài ra, khoảng 25,2 tỷ USD được dành cho an ninh nội bộ.

Theo Phó Tổng thống Yilmaz, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước trong 25 năm qua, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Ông nhấn mạnh những diễn biến của tình hình quốc tế hiện nay cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực tự chủ trong lĩnh vực này.

Được biết, tỷ lệ linh kiện và sản phẩm nội địa trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ khoảng 20% năm 2002 lên hơn 85%. Ngành này hiện phát triển nhiều lĩnh vực, bao gồm máy bay không người lái chiến đấu, tàu chiến, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và đạn dược dẫn đường chính xác, với sự tham gia của hơn 4.500 doanh nghiệp.

Hoạt động xuất khẩu quốc phòng và hàng không vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu của hai lĩnh vực này đạt 10,05 tỷ USD trong năm 2025 và đạt 5,79 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đề xuất tăng mạnh chi mua sắm quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh Ankara tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lực sản xuất trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường khả năng đáp ứng các nhu cầu an ninh, quốc phòng.