Thổ Nhĩ Kỳ đề cử cựu Đại sứ tại Liên hợp quốc làm ứng viên Tổng Thư ký

Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10 đưa tin nước này đã chính thức đề cử ông Feridun Sinirlioglu, hiện là Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo hãng thông tấn Anadolu, dẫn các nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, thư đề cử do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ký ngày 30/10 đã được gửi tới Chủ tịch Đại hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ. Đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ Ahmet Yildiz xác nhận việc đề cử ông Sinirlioglu, đồng thời cho biết ứng viên này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Erdogan.

Sinh năm 1956, ông Sinirlioglu từng đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian ngắn năm 2015, sau đó giữ chức Đại sứ nước này tại LHQ từ năm 2016 đến năm 2023. Hiện ông đứng đầu OSCE, tổ chức có trụ sở tại Vienna (Áo), với nhiệm kỳ ba năm dự kiến kết thúc vào tháng 12/2027.

Ông Sinirlioglu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao. Việc được đề cử diễn ra sau khi các cuộc tham vấn tại Hội đồng Bảo an LHQ chưa đạt được đồng thuận về ứng viên dẫn đầu. Theo các nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ được Anadolu dẫn lại, cuộc thăm dò ý kiến không chính thức mới nhất tại Hội đồng Bảo an ngày 30/10 cũng chưa đưa ra kết quả rõ ràng.

Việc đề cử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Erdogan nhiều lần kêu gọi cải tổ LHQ, đặc biệt là cơ cấu Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quyền lực tập trung vào 5 ủy viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp cần được xem xét lại. Đây cũng là một trong những vấn đề được Ankara nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đa phương này.

Theo quy trình của LHQ, ứng viên Tổng Thư ký phải nhận được ít nhất 9 phiếu ủng hộ trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên và không bị bất kỳ ủy viên thường trực nào phủ quyết. Sau đó, ứng viên được Hội đồng Bảo an đề xuất sẽ trình Đại hội đồng LHQ xem xét bổ nhiệm.