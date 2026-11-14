Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua hiệp ước phòng thủ chung với Saudi Arabia và Pakistan

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan họp tại Riyadh ngày 5/10/2026 để bổ nhiệm Tổng Thư ký đầu tiên của Hiệp định Phòng thủ chung Mecca. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn Anadolu, luật phê chuẩn có hiệu lực ngay sau khi được công bố, tiếp nối kết quả cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/11.

Theo đó, văn bản được thông qua với 279 phiếu thuận và 119 phiếu chống, trong tổng số 398 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp gồm 592 thành viên.

Hiệp định có tên đầy đủ là Hiệp định Phòng thủ chung Mecca giữa Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan và Vương quốc Saudi Arabia, được ký kết ngày 7/8 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên tại thành phố Mecca của Saudi Arabia.

Theo nội dung thỏa thuận, ba quốc gia cam kết tăng cường an ninh tập thể, mở rộng hợp tác quốc phòng, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên phạm vi quốc tế.

Trên cơ sở những cam kết đã đạt được, việc ban hành luật phê chuẩn tạo nền tảng pháp lý trong nước để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia triển khai thỏa thuận, đồng thời thể hiện bước tiến trong tiến trình tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng với Pakistan và Saudi Arabia.

(theo Yeni Şafak, Anadolu)