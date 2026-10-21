Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thay HLV sau 4 trận thua liên tiếp tại Nations League

Ngày 20/10, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) thông báo bổ nhiệm cựu tuyển thủ Sergen Yalcin làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Vincenzo Montella. Nhà cầm quân 53 tuổi đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm sau cuộc họp của ban lãnh đạo TFF.

Quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện được đưa ra trong bối cảnh tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trải qua giai đoạn khó khăn tại UEFA Nations League.

Trước đó, HLV Montella đã bị sa thải trong tháng 10 sau khi đội bóng khởi đầu chiến dịch bằng 4 thất bại liên tiếp, lần lượt trước Pháp, Ý (hai trận) và Bỉ.

Huấn luyện viên Sergen Yalcin. Ảnh: REUTERS/Umit Bektas

Sergen Yalcin không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông từng có hai nhiệm kỳ làm huấn luyện viên trưởng Besiktas, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước này.

Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp cầm quân của Yalcin là mùa giải 2020-2021, khi ông giúp Besiktas giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm chức vô địch Super Lig và Cúp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ở lần trở lại dẫn dắt đội bóng gần nhất, ông đã chia tay Besiktas vào tháng 5 theo thỏa thuận chung sau một mùa giải làm việc.

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, Yalcin từng là một tiền vệ tấn công nổi tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Ông có 37 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và gắn bó với Besiktas trong 10 năm qua hai giai đoạn thi đấu.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Yalcin giành ba chức vô địch quốc gia và hai Cúp Thổ Nhĩ Kỳ cùng Besiktas. Ngoài ra, ông còn hai lần đăng quang Super Lig trong màu áo Galatasaray.

Việc bổ nhiệm Yalcin được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện thành tích và tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận thất vọng. Tuy nhiên, thử thách dành cho nhà cầm quân 53 tuổi sẽ đến ngay trong tháng 11, khi đội bóng tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại Nations League.

Theo lịch thi đấu, trận ra mắt của Yalcin trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là cuộc tiếp đón Bỉ trên sân nhà vào ngày 13/11. Ba ngày sau, đội bóng của ông sẽ hành quân đến sân của Pháp.

Đây được xem là hai thử thách quan trọng để Yalcin chứng minh năng lực cầm quân, đồng thời tạo ra những chuyển biến tích cực cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sau giai đoạn khởi đầu không như mong đợi.