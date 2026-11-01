Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng tại Biển Đen

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Istanbul, ông Erdogan cho biết, hai bên đã thảo luận về những nỗ lực gần đây nhằm tăng cường an ninh và ổn định hàng hải tại Biển Đen, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine có dấu hiệu lan rộng ra khu vực này.

Nhấn mạnh lập trường phản đối các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, Tổng thống Erdogan khẳng định, Ankara không thể chấp nhận những hành động như vậy, bất kể bên nào thực hiện hay đưa ra lý do gì để biện minh. Ông kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và có những bước đi phù hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với cả Moskva và Kiev, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nhằm khôi phục an ninh và ổn định tại Biển Đen. Theo ông, việc đạt được một thỏa thuận khả thi về an ninh hàng hải sẽ góp phần tạo động lực cho các nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Đề cập triển vọng chấm dứt xung đột, ông Erdogan bày tỏ tiếc nuối khi giao tranh vẫn tiếp diễn, đồng thời hoan nghênh những sáng kiến ngoại giao mới, đặc biệt là các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này, đồng thời cho rằng một nền hòa bình công bằng sẽ không có bên thua cuộc. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định Ankara tiếp tục ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Bên cạnh vấn đề an ninh, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác kinh tế song phương. Tổng thống Erdogan đánh giá việc Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, ký năm 2022, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 vừa qua là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì hoạt động tại Ukraine trong quá trình tái thiết đất nước.