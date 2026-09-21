Thổ Nhĩ Kỳ-Anh tiến thêm một bước trong thương vụ Eurofighter Typhoon

Các chuyên gia quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra cơ sở bảo dưỡng máy bay tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh ở Coningsby trong khuôn khổ dự án mua sắm Eurofighter Typhoon. (Nguồn: Anadolu)

Theo thông báo được đăng trên nền tảng NSosyal, đoàn chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm công tác bảo dưỡng máy bay của Bộ Tư lệnh Không quân và Tổng cục Nhà máy quân sự đã tiến hành kiểm tra các cơ sở bảo dưỡng máy bay tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh ở Coningsby từ ngày 15-17/9.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, hoạt động này nằm trong quá trình triển khai dự án mua sắm Eurofighter Typhoon với Anh, hướng tới nâng cao năng lực và hiện đại hóa lực lượng không quân.

Cơ quan này đánh giá chuyến kiểm tra là bước đi mang tính chiến lược nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch bảo dưỡng, duy trì khả năng vận hành của máy bay, bảo đảm tính tương thích giữa các hạ tầng kỹ thuật và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

Động thái kiểm tra diễn ra trong lúc Ankara và London tiếp tục trao đổi về dự án mua sắm tiêm kích Eurofighter Typhoon, trong đó chú trọng các yêu cầu kỹ thuật và năng lực bảo đảm hậu cần, bảo dưỡng trong quá trình khai thác máy bay.

(theo Anadolu)