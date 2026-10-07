Thổ Nhĩ Kỳ âm thầm cung cấp pháo phòng không tự hành Korkut cực mạnh cho Ukraine?

Trang Middle East Eye (MEE) dẫn nguồn đáng tin cậy của mình cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật chuyển giao một số hệ thống pháo phòng không tự hành Korkut cho Ukraine để thử nghiệm chiến đấu, trong bối cảnh được giữ kín tuyệt đối.

Nguồn tin tiết lộ, một số lượng không được xác định pháo phòng không tự hành của Thổ Nhĩ Kỳ đã được gửi đến Kyiv hồi đầu năm nay. Lực lượng phòng không Ukraine chủ yếu sử dụng chúng để đánh chặn máy bay không người lái của Nga.

Bài báo cho biết, các tổ hợp Korkut đã chứng tỏ hiệu quả cao trong việc bảo vệ cơ sở mặt đất chống lại những mục tiêu kích thước nhỏ. Bộ Quốc phòng Ukraine đang xem xét mua một số hệ thống và đàm phán với một nhà sản xuất khí tài phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, một nhân vật trong Bộ Quốc phòng Ukraine phát biểu trên tờ MEE với điều kiện giấu tên cho biết, hệ thống này có thể được coi là đã thử nghiệm đầy đủ trong chiến đấu.

Mặc dù còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục, nhưng có thể được điều chỉnh chỉ bằng "những thay đổi nhỏ trong thời gian ngắn", đồng thời Ukraine quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống tương tự "nếu giá cả hợp lý".

Pháo phòng không tự hành ACV-30 Korkut do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Toàn bộ tổ hợp Korkut bao gồm: 3 xe chiến đấu trang bị pháo hai nòng 35 mm và 1 xe chỉ huy.

Tập đoàn Aselsan thiết kế và phát triển hệ thống Korkut theo yêu cầu của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng không, chống lại các mối đe dọa đường không trong chiến tranh hiện đại.

Xe chiến đấu mang pháo 35 mm của Korkut được phát triển dựa trên mẫu xe thiết giáp bánh xích ACV-30 do FNSS sản xuất, sử dụng khung gầm từ 2 mẫu xe bọc thép rất thành công trước đây là ACV-15 và ACV-19

Phương tiện này trang bị tháp pháo không người lái với 2 khẩu pháo tự động 35 mm của hãng MKEK, ngoài ra 3 thành viên kíp chiến đấu (chỉ huy, xạ thủ và người lái) ngồi trong khoang xe.

Tốc độ bắn của mỗi nòng pháo 35 mm là 1.100 viên/phút. Một radar kiểm soát hỏa lực 3 chiều được bố trí bên trên tháp pháo với thiết bị cảm ứng hồng ngoại và camera truyền hình ban ngày. Các xe chiến đấu trong biên đội có thể kết hợp với nhau tạo mạng lưới thống nhất.

Khung xe bánh xích ACV-30 của FNSS có khả năng giảm xóc cao hơn và tải trọng đã được cải thiện đáng kể để bố trí được cả pháo 105 mm hoặc các tổ hợp phòng không hạng nặng đi kèm với khả năng lội nước, khiến Korkut có tính cơ động cực cao.

Điểm nối bật nữa của vũ khí này đó là nó bắn được đạn pháo lắp ngòi điện tử định tầm nổ theo cài đặt của hệ thống điều khiển hỏa lực, khiến chỉ cần một cơ số đạn nhỏ cũng đủ để tiêu diệt mục tiêu.

Với tính năng kể trên, Thổ Nhĩ Kỳ tự tin cho rằng tổ hợp pháo phòng không tự hành ACV-30 Korkut của mình còn tốt hơn cả Pantsir-S1 do Nga sản xuất, sẽ cung cấp ô bảo vệ tin cậy cho các căn cứ quân sự hay mục tiêu dân sự quan trọng.

Ngoài vai trò phòng không, nếu cần thiết, pháo cao xạ tự hành Korkut còn có thể hạ nòng bắn trực tiếp nhằm yểm trợ bộ binh như một xe chiến đấu mặt đất đích thực.

Korkut của Thổ Nhĩ Kỳ được xem như ứng viên thay thế cho pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 do Đức chế tạo, đã tỏ ra quá lạc hậu trên chiến trường hiện đại.

Nếu có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường Ukraine, pháo phòng không tự hành Korkut có thể sẽ nhận được nhiều hợp đồng xuất khẩu giá trị cao trong tương lai không xa.