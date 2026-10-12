Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan, Saudi Arabia lên án các cuộc tấn công của Houthi

Trong tuyên bố chung, bốn nước lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công thù địch đang tiếp diễn do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào Vương quốc Saudi Arabia, trong đó có các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, gây thương vong cho dân thường, đồng thời làm hư hại cơ sở hạ tầng và các công trình dân sự, cấu thành hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”. Bốn nước mô tả các cuộc tấn công này là hành động “leo thang nguy hiểm”, trực tiếp đe dọa an ninh và ổn định của Saudi Arabia, cũng như sự an toàn của dân thường. Tuyên bố nhấn mạnh các cuộc tấn công “không thể được biện minh hoặc chấp nhận dưới bất kỳ lý do nào”.

Tuyên bố cũng cho biết bốn quốc gia này ủng hộ các biện pháp hợp pháp của Saudi Arabia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, để chống lại các cuộc tấn công như vậy, loại bỏ nguồn gốc của mối đe dọa và ngăn chặn chúng tái diễn. Các nước cũng tuyên bố lực lượng Houthi phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về hậu quả của các cuộc tấn công cũng như mọi hệ lụy đe dọa hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Bốn nước kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công “ngay lập tức và vô điều kiện”.

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và Pakistan, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký thỏa thuận quốc phòng chung với Saudi Arabia hồi tháng 8. Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ bên nào cũng được coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các bên. Tuần trước, các nước cho biết đã nhất trí triển khai những cam kết phòng thủ tập thể và bảo đảm “triển khai nhanh chóng” lực lượng cùng các năng lực quân sự tới Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi tiếp diễn.

Cho đến nay, sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Saudi Arabia phần lớn được thực hiện trên cơ sở song phương, do Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chưa chính thức phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng chung. Thỏa thuận dự kiến sẽ được trình Quốc hội nước này trong những ngày tới.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có lực lượng lục quân lớn thứ hai trong NATO và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đã cung cấp trang thiết bị quốc phòng cho Saudi Arabia, đồng thời nhất trí tham gia liên minh do Riyadh dẫn đầu nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đỏ.