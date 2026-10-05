Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Saudi, Pakistan họp về hiệp ước phòng thủ

Nhiều cột khói và lửa lớn được nhìn thấy ở khu vực gần cơ sở Aramco tại Riyadh ngày 4-10. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4-10 cho biết cuộc họp sẽ tập trung thảo luận những diễn biến mới nhất trong khu vực và tiến độ thể chế hóa liên minh. Tham dự phía Thổ Nhĩ Kỳ có Ngoại trưởng Hakan Fidan, Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler và Tổng tham mưu trưởng quân đội, Đại tướng Selcuk Bayraktaroglu, cùng các quan chức Ả rập Saudi và Pakistan.

Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi. Theo các nguồn tin, Ả rập Saudi sẽ đóng vai trò chủ lực trong các hoạt động trên không, trong khi lực lượng Yemen tiến hành tác chiến trên bộ.

Tình hình khu vực tiếp tục nóng lên khi ngày 4-10, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais của Ả rập Saudi. Houthi cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa do Ả rập Saudi dẫn đầu nhằm vào Yemen trong 12 giờ trước đó. Tuy nhiên, liên minh do Riyadh dẫn đầu đã bác bỏ tuyên bố của Houthi về việc các cơ sở tại Riyadh bị tấn công.

Căng thẳng đặc biệt đáng chú ý sau khi Ả rập Saudi cáo buộc Houthi tấn công một trạm phân phối điện tại Medina ngày 30-9. Theo người phát ngôn liên minh Turki Al-Maliki, trạm Taibah cung cấp điện cho Thánh đường Nhà tiên tri, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo. Ả rập Saudi cho biết vụ việc khiến trạm ngừng hoạt động nhưng không làm gián đoạn toàn bộ lưới điện, đồng thời cáo buộc các mảnh vỡ thu được từ máy bay không người lái cho thấy Houthi liên quan đến vụ tấn công. Houthi bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi chiến sự trên thực địa tiếp tục gia tăng, các bên vẫn để ngỏ kênh đối thoại. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar trước đó cho biết Iran đã đề xuất thúc đẩy đối thoại chính trị với Houthi nhằm giải quyết căng thẳng. Theo ông Dar, đây là một đề xuất thiện chí, không phải một đề nghị chính thức, và vấn đề có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ở Riyadh.

Những diễn biến liên tiếp đang làm gia tăng sức ép đối với cơ chế phòng thủ chung mới được thiết lập giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Saudi và Pakistan. Hiệp ước được ba nước ký tại Mecca hồi tháng 8 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước.

Trước cuộc họp ngày 5-10, các quan chức quốc phòng ba nước đã tiến hành tham vấn quân sự tại Riyadh, trong đó tập trung vào phối hợp tình báo, quân sự và tăng cường năng lực phòng thủ chung. Pakistan cũng tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Ả rập Saudi theo các cam kết của hiệp ước, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể đáp ứng những nhu cầu quân sự của Riyadh.

Tổng hợp