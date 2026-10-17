Thở nhanh, tim đập bất thường có phải dấu hiệu bệnh tim?

Thở nhanh, hồi hộp, tim đập dồn dập hoặc cảm giác trống ngực có thể xuất hiện khi căng thẳng, lo âu hay vận động gắng sức. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của rối loạn nhịp tim, suy tim hoặc một số bệnh lý tim mạch khác. Nhận biết các dấu hiệu đi kèm và thăm khám đúng lúc giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe nguy hiểm.

Nội dung Thở nhanh, hồi hộp có thể liên quan đến bệnh tim Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tim không nên bỏ qua Làm gì khi thường xuyên hồi hộp, tim đập bất thường?

Thở nhanh, hồi hộp có thể liên quan đến bệnh tim

Tim đập nhanh, đánh trống ngực là cảm giác người bệnh nhận thấy tim đập mạnh, nhanh, dồn dập hoặc không đều. Tình trạng này có thể xuất hiện sau khi vận động, sử dụng nhiều caffeine, uống rượu bia, thiếu ngủ hoặc căng thẳng tâm lý. Trong một số trường hợp, đây là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim hoặc bệnh lý tim mạch cần được kiểm tra.

Thở nhanh hoặc hụt hơi cũng có nhiều nguyên nhân, từ lo âu, thiếu máu, bệnh đường hô hấp đến các vấn đề về tim. Ở người suy tim, khả năng bơm máu của tim bị suy giảm hoặc áp lực trong tim tăng lên, khiến dịch có thể ứ tại phổi và gây khó thở. Người bệnh thường khó thở khi gắng sức, khi nằm đầu thấp hoặc đột ngột thức giấc giữa đêm vì cảm giác ngạt thở.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào biểu hiện thở nhanh, hồi hộp hay lòng bàn tay đổ mồ hôi để kết luận một người mắc suy tim. Bác sĩ cần khai thác tiền sử, khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân.

Đau ngực là triệu chứng cần đặc biệt lưu ý cảnh báo bệnh tim. Ảnh TM

Bệnh tim mạch là nhóm bệnh lý có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, nếu tình trạng hồi hộp, khó thở xuất hiện thường xuyên, kéo dài, xảy ra khi nghỉ ngơi hoặc ngày càng nặng hơn, người bệnh nên đi khám để được đánh giá.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tim không nên bỏ qua

Đau hoặc khó chịu vùng ngực

Đau ngực là triệu chứng cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi có liên quan đến bệnh động mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim. Người bệnh có thể cảm thấy đau thắt, đè nặng, bóp nghẹt hoặc khó chịu ở giữa ngực. Cơn đau có thể lan đến cánh tay, vai, lưng, cổ hoặc hàm.

Một số trường hợp không đau dữ dội mà chỉ có cảm giác tức ngực, khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi hoặc mệt bất thường. Triệu chứng có thể xuất hiện khi gắng sức hoặc ngay cả lúc nghỉ ngơi.

Đau ngực kéo dài vài phút, tái diễn hoặc đi kèm khó thở, vã mồ hôi, choáng váng cần được đánh giá khẩn cấp. Đặc biệt, không nên chờ đau ngực kéo dài nhiều ngày mới đi khám, bởi nhồi máu cơ tim có thể tiến triển nhanh và đe dọa tính mạng.

Ngất xỉu hoặc choáng váng đột ngột

Ngất là tình trạng mất ý thức thoáng qua do lưu lượng máu lên não giảm trong thời gian ngắn. Nguyên nhân có thể liên quan đến phản xạ thần kinh, tụt huyết áp, mất nước, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh tim mạch.

Trong đó, ngất do rối loạn nhịp tim hoặc một số bệnh lý cấu trúc tim có thể là dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt khi xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, trong lúc vận động hoặc kèm đau ngực, hồi hộp và khó thở.

Khi một người ngất, cần bảo đảm an toàn, kiểm tra phản ứng và nhịp thở. Nếu người bệnh không tỉnh lại nhanh, không thở bình thường hoặc có dấu hiệu nguy kịch, cần gọi cấp cứu ngay và thực hiện hồi sức tim phổi nếu có thể. Không nên cố đỡ người bệnh đứng dậy hoặc cho uống nước khi chưa tỉnh hoàn toàn.

Khó thở, hụt hơi bất thường

Khó thở có thể xuất phát từ bệnh tim hoặc bệnh phổi. Trong suy tim, người bệnh thường hụt hơi khi đi bộ, leo cầu thang hoặc thực hiện các hoạt động trước đây vẫn làm được dễ dàng. Khi bệnh tiến triển, khó thở có thể xuất hiện ngay cả lúc nghỉ ngơi, khi nằm hoặc vào ban đêm.

Ngoài suy tim, bệnh động mạch vành, bệnh van tim và rối loạn nhịp tim cũng có thể gây khó thở. Tuy nhiên, triệu chứng này không đặc hiệu cho bệnh tim, do đó cần được đánh giá dựa trên tình trạng cụ thể.

Nếu khó thở xuất hiện đột ngột, dữ dội, kèm đau ngực, môi tím tái, vã mồ hôi lạnh, lú lẫn hoặc ngất, người bệnh cần được cấp cứu ngay.

Làm gì khi thường xuyên hồi hộp, tim đập bất thường?

Khi xuất hiện hồi hộp hoặc tim đập nhanh, người bệnh nên tạm dừng hoạt động, ngồi nghỉ ở nơi thoáng và theo dõi các triệu chứng. Nếu tình trạng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm chóng mặt, mệt nhiều, khó thở, cần đi khám sớm. Không tự ý sử dụng thuốc điều trị rối loạn nhịp tim hoặc thuốc tim mạch khi chưa có chỉ định.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế muối và rượu bia, không hút thuốc lá, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu. Người có bệnh tim mạch hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm cần khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thở nhanh, hồi hộp không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bệnh tim, nhưng cũng không nên chủ quan khi triệu chứng xuất hiện bất thường. Đặc biệt, đau ngực, khó thở dữ dội, ngất hoặc tim đập nhanh kèm choáng là những dấu hiệu cần được xử trí kịp thời để hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.