Thỏ Ngọc của 'Tây du ký' sau 40 năm: Nhan sắc thay đổi bất ngờ

Trong dàn mỹ nhân của "Tây du ký" 1986, Lý Linh Ngọc ghi dấu ấn đặc biệt với vai Thỏ Ngọc nhờ nhan sắc kiều diễm và khí chất thanh tao. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, bà vẫn khiến khán giả say mê, trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của bộ phim, bên cạnh Khâu Bội Ninh và Vương Lâm.

Nổi tiếng với vai Thỏ Ngọc trong "Tây du ký" phiên bản năm 1986, Lý Linh Ngọc không ngừng làm mới bản thân, thử sức với nhiều dạng vai khác biệt và theo đuổi đam mê nghệ thuật theo cách riêng.

Sở hữu nhan sắc cực phẩm với đôi mắt lúng liếng hút hồn, gương mặt hài hòa, làn da trắng nuột nà, Lý Linh Ngọc lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu cho đạo diễn Dương Khiết khi cần tìm diễn viên cho vai diễn Thỏ Ngọc của Tây du ký. Ảnh minh họa.

Lý Linh Ngọc là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được đông đảo khán giả biết đến qua hai vai yêu tinh Thỏ Ngọc và Công chúa Thiên Trúc trong bộ phim truyền hình "Tây du ký" năm 1986. Thành công này giúp bà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Bên cạnh diễn xuất, bà còn phát hành nhiều album và được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc ngọt".

Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn bó với hình tượng kinh điển, Lý Linh Ngọc luôn tìm kiếm cơ hội thử sức với những nhân vật mới. Bà từng đảm nhận nhiều dạng vai, từ nhân vật cổ trang đến những người phụ nữ trung niên trong cuộc sống hiện đại.

Khi được mời tham gia bộ phim "Thế giới của các bà cô", nữ nghệ sĩ không ngần ngại nhận lời dù có ý kiến lo ngại vai diễn mới sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Thỏ Ngọc từng làm nên tên tuổi.

"Tôi đã ở độ tuổi này rồi, rất mong có thể tạo ra những đột phá trong diễn xuất", bà chia sẻ.

Theo Lý Linh Ngọc, diễn viên cần có khả năng hóa thân vào những con người khác nhau, thay vì bị giới hạn bởi thành công trong quá khứ. Với bà, mỗi lần thử sức đều là cơ hội để khám phá khả năng của bản thân, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Nữ nghệ sĩ cho rằng điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn, không ngừng học hỏi và làm mới mình. Thành công với một vai diễn có thể đưa tên tuổi đến gần khán giả, nhưng để duy trì sức hút, người nghệ sĩ cần tiếp tục phát triển.

Đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lý Linh Ngọc cũng chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nhìn lại quãng thời gian tuổi 20-30, bà thừa nhận bản thân từng ngây thơ và chưa đủ chín chắn trong cách nhìn nhận mọi việc.

"Tôi nghĩ phải có những điều nuối tiếc thì cuộc đời mới đúng nghĩa là cuộc đời", bà bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ không muốn quay lại quá khứ để thay đổi những lựa chọn đã qua. Bà tin rằng ngay cả khi có cơ hội làm lại, mình có thể vẫn đưa ra những quyết định tương tự, bởi chính những trải nghiệm ấy đã góp phần tạo nên con người hiện tại.

Với Lý Linh Ngọc, những khó khăn và va vấp không hoàn toàn là điều tiêu cực. Chúng giúp con người hiểu rõ bản thân, nhận ra những điều cần tránh và trưởng thành hơn trong cách ứng xử. Thay vì mãi tiếc nuối, nữ diễn viên lựa chọn đón nhận quá khứ như một phần tất yếu của cuộc sống.

Ở hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, trong đó ca hát tiếp tục giữ vị trí quan trọng. Xuất thân là ca sĩ, bà cho biết sẽ rất buồn nếu phải từ bỏ âm nhạc để chỉ tập trung đóng phim.

Lý Linh Ngọc không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mà muốn tiếp tục công việc mình yêu thích. Hành trình của bà cho thấy dấu ấn từ một vai diễn kinh điển có thể tồn tại qua nhiều thập kỷ, nhưng người nghệ sĩ vẫn có thể bước tiếp, tìm kiếm những giới hạn mới và tận hưởng cuộc sống theo cách bình thản hơn.

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Lý Linh Ngọc không đi bước nữa mà tập trung phát triển sự nghiệp, xây dựng công ty điện ảnh riêng và tiếp tục ca hát, đóng phim. Ở độ tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ có cuộc sống sung túc, sở hữu nhiều bất động sản và xem con trai là niềm tự hào lớn nhất.