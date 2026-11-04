Thơ mộng cảnh sắc rừng thủy sam tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc

Rừng thủy sam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những khu rừng thủy sam tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, tạo điểm nhấn thơ mộng cho cảnh quan các vùng đất ngập nước. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Qua các mùa trong năm, tán lá thủy sam chuyển từ sắc xanh vào mùa Xuân, Hè sang vàng, cam và đỏ nâu vào cuối Thu, đầu Đông, tạo nên những gam màu đa dạng cho cảnh sắc thiên nhiên. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Rừng thủy sam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Rừng thủy sam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các khu rừng thủy sam còn góp phần duy trì hệ sinh thái đất ngập nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các khu rừng thủy sam còn góp phần duy trì hệ sinh thái đất ngập nước và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Rừng thủy sam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những khu rừng thủy sam tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, tạo điểm nhấn thơ mộng cho cảnh quan các vùng đất ngập nước. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Qua các mùa trong năm, tán lá thủy sam chuyển từ sắc xanh vào mùa Xuân, Hè sang vàng, cam và đỏ nâu vào cuối Thu, đầu Đông, tạo nên những gam màu đa dạng cho cảnh sắc thiên nhiên. (Ảnh: THX/TTXVN phát)