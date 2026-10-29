Thợ máy Mỹ gây tranh cãi khi khuyên người dùng ngừng mua xe KIA

Theo MotorBiscuit, ngày 25/9, một thợ máy sử dụng biệt danh ClawBoss đăng tải video trên YouTube với lời cảnh báo thẳng thắn: “Làm ơn giúp tôi một việc. Đừng mua xe KIA nữa”.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với khoảng 2,15 triệu lượt xem. Nguyên nhân khiến người thợ máy bức xúc là sự cố trên một chiếc Kia Sorento đời 2019 sử dụng động cơ 2.4L, trong đó bộ phận bị hư hỏng có giá thay thế lên tới 1.200 USD (khoảng 31 triệu đồng).

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Phát hiện hư hỏng sau lần sửa chữa không thành công

Theo chia sẻ của ClawBoss, chủ chiếc Kia Sorento 2019 ban đầu đưa xe đến một gara khác sau khi hệ thống báo lỗi liên quan đến trục cam. Tại đây, thợ sửa chữa đã lựa chọn thay van điện từ điều khiển thời điểm đóng mở van biến thiên (VVT) với hy vọng khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, biện pháp này không mang lại hiệu quả. Mã lỗi tiếp tục xuất hiện ngay sau khi bộ phận mới được lắp đặt, buộc chủ xe phải tìm đến một cơ sở sửa chữa khác.

Khi kiểm tra sâu hơn và tháo các bộ phận liên quan đến động cơ, ClawBoss phát hiện bộ điều chỉnh pha trục cam, còn gọi là bộ truyền động CVVT, đã bị mài mòn nghiêm trọng ở các rãnh bên trong.

Đây mới là bộ phận mà anh cho rằng cần được xử lý để giải quyết vấn đề của chiếc xe.

“Đây là một bộ phận trị giá 1.200 USD. Bạn nghe đúng rồi đấy”, ClawBoss nói trong video, đồng thời đưa cụm linh kiện thay thế mới lên trước máy quay.

Theo người thợ máy, việc tìm mua phụ tùng này cũng không dễ dàng do nguồn cung hạn chế. Anh cho biết linh kiện đang bị tồn đọng đơn hàng và khó tìm tại các nhà cung cấp trong khu vực. Khi kiểm tra trên trang bán phụ tùng ô tô RockAuto, anh vẫn tìm thấy sản phẩm nhưng với mức giá lên tới 1.200 USD (khoảng 31 triệu đồng).

Do các chi tiết bên trong bị mài mòn nghiêm trọng, chiếc Kia Sorento phải thay cả hai bộ điều chỉnh pha cam, đồng thời thay thêm các phụ tùng cần thiết để căn chỉnh lại hệ thống phối khí của động cơ.

Với chi phí linh kiện cao và quá trình sửa chữa phức tạp, sự cố khiến ClawBoss không giấu được sự thất vọng. Anh còn đùa rằng sẽ giữ lại bộ phận hỏng, xỏ dây đeo quanh cổ như một món trang sức đắt tiền, bởi nó có giá trị tới 1.200 USD.

Thợ máy nói gì về độ bền động cơ KIA?

Trong video, ClawBoss thừa nhận chưa thể xác định chính xác nguyên nhân khiến các rãnh bên trong bộ điều chỉnh pha trục cam bị mài mòn nghiêm trọng.

“Có phải do thiếu bảo dưỡng? Hay là lỗi của nhà sản xuất? Tôi không biết”, anh nói.

Dù vậy, người thợ máy vẫn đưa ra những nhận xét gay gắt về một số dòng động cơ của Kia, trong đó có các phiên bản dung tích 1.5L, 2.0L và 2.4L.

Theo kinh nghiệm cá nhân của ClawBoss, những động cơ này có thể trở thành nguồn phát sinh nhiều vấn đề nếu chủ xe không duy trì lịch thay dầu thường xuyên. Anh khuyến nghị người dùng thay dầu sau mỗi 3.000-4.000 dặm, tương đương khoảng 4.800-6.400km.

ClawBoss cũng mỉa mai rằng các thợ sửa chữa chuyên làm xe Kia có thể luôn có việc để làm, bởi những chiếc xe gặp sự cố sẽ liên tục được đưa đến gara.

Tuy nhiên, đây là nhận định cá nhân của người thợ máy, không phải kết luận cho thấy toàn bộ xe Kia đều có vấn đề về độ bền. Riêng trường hợp chiếc Sorento trong video, nguyên nhân chính xác dẫn đến hư hỏng vẫn chưa được xác định.

Theo Motorbiscuit