Thợ điện nhanh trí cứu đồng nghiệp thoát chết sau tiếng hét thất thanh

Nghe tiếng đồng nghiệp hét lên khi bị điện giật lúc đấu nối cửa cuốn, anh M. lập tức ngắt điện tổng, trèo lên kéo nạn nhân khỏi nguồn điện. Nhờ phản ứng kịp thời, người thợ gặp nạn may mắn thoát chết, chỉ bị bỏng điện ở một bên bàn tay.

Video: CFĐP / Facebook

Sự việc xảy ra vào trưa 21/10 tại phường Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc từ camera giám sát được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo anh Lâm Tới, đồng nghiệp của người gặp nạn, nhóm thợ đến một gia đình để đấu nối điện cho cửa cuốn. Trước khi thi công, anh M. và anh T. đã ngắt aptomat, dùng bút thử điện kiểm tra và không thấy đèn báo trên cửa cuốn sáng. Cho rằng nguồn điện đã được ngắt an toàn, anh T. trèo lên cắt dây, bắt đầu đấu nối.

Tuy nhiên, tại vị trí thi công có hai công tơ điện được đấu thông với nhau. Vì vậy, dù aptomat của một nguồn đã ngắt, điện từ công tơ còn lại vẫn truyền đến đường dây, khiến anh T. bị điện giật và hét lên.

Nghe tiếng kêu cứu, anh M. nhanh chóng ngắt điện tổng, sau đó trèo lên kéo đồng nghiệp ra khỏi nguồn điện và đưa xuống đất. Anh T. bị bỏng điện ở một bên bàn tay nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh T. thừa nhận đã chủ quan khi cho rằng chỉ cần ngắt aptomat trong nhà là đủ an toàn. Theo anh, sự cố là bài học đáng nhớ đối với cả nhóm trong quá trình làm nghề.

Một thợ điện lạnh có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Sơn La nhận định, sự cố có thể liên quan đến việc hai nguồn điện, gồm công tơ một pha và công tơ ba pha, được đấu thông với nhau. Khi chỉ ngắt một nguồn, đường dây vẫn có thể còn điện từ nguồn còn lại, khiến người thi công nhầm tưởng đã an toàn.

Các thợ điện khuyến cáo cần xác định và kiểm tra toàn bộ nguồn cấp trước khi làm việc, bảo đảm điện đã được cô lập hoàn toàn. Người lao động cũng cần sử dụng găng tay, giày cách điện và nên có ít nhất hai người phối hợp để hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ nghiêm trọng khi làm việc với điện. Chỉ một sơ suất trong khâu kiểm tra nguồn điện cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.