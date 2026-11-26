Sự việc xảy ra chiều ngày 23-11-2026 tại ngôi nhà số 10 đường Lý Thái Tông (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo khói đen bốc lên từ khu vực phòng trọ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người thuê trọ sử dụng điều hòa liên tục mà không tắt, khiến thiết bị quá tải, dẫn đến chập điện và gây cháy.

Anh Đặng Văn Tùng, nhân viên Điện lực Thanh Khê hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Đúng lúc này, anh Đặng Văn Tùng đang trên đường di chuyển ngang qua khu vực đã nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường. Không một chút chần chừ trước hiểm nguy, bằng kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống của người thợ điện dạn dày kinh nghiệm, anh Tùng báo cho đồng nghiệp tại Điện lực Thanh Khê là anh Phạm Đức Long và anh Nguyễn Minh Toàn đến hiện trường hỗ trợ. Ngay sau đó, anh Tùng lập tức tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân xung quanh nhanh chóng ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khẩn trương dập lửa.

Anh Tùng được sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người dân khẩn trương dập tắt đám cháy.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, quyết đoán và đúng kỹ thuật của anh Tùng thời điểm ban đầu xảy ra cháy, cùng với lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đã tiếp cận hiện trường ngay sau đó, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu dân cư đông đúc xung quanh. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa tổn thất về tài sản cho chủ nhà cùng người thuê trọ.

Hành động dũng cảm, kịp thời của anh Đặng Văn Tùng không chỉ thể hiện bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng của người thợ điện khi đối mặt với sự cố khẩn cấp, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về CBCNV ngành điện luôn tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng vì sự bình yên của nhân dân.

PHƯƠNG KIẾM