Thổ Châu quy hoạch dân số 8.000-10.000 người vào năm 2050

Phó chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu Huỳnh Văn Minh công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Chiều 30/9, UBND đặc khu Thổ Châu tổ chức công bố Quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang đến năm 2050.

Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 24/9, tỷ lệ 1/5.000, với tổng quy mô nghiên cứu khoảng 1.687,36ha, gồm diện tích 8 đảo và khu vực dự kiến lấn biển.

Theo quy hoạch, dân số đặc khu đến năm 2035 khoảng 4.000-4.500 người, đến năm 2050 khoảng 8.000-10.000 người. Lượng khách du lịch dự kiến đạt 35.000-45.000 lượt/năm vào năm 2035 và 100.000-150.000 lượt/năm vào năm 2050.

Thổ Châu định hướng hình thành 3 điểm dân cư trên đảo Thổ Chu; phát triển cảng lưỡng dụng, hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái tại Hòn Cao Cát. Quy hoạch cũng xác định khu bảo tồn biển Thổ Châu khoảng 20.000ha.

Về hạ tầng, quy hoạch định hướng nâng cấp tuyến đường vòng quanh đảo, xây dựng tuyến kết nối sân bay và Cảng hàng không Thổ Chu quy mô khoảng 242,93ha, cấp 4C, dùng chung cho dân dụng và quốc phòng; nghiên cứu tuyến cáp ngầm 110kV từ Phú Quốc sang Thổ Châu.

Việc triển khai quy hoạch được phân kỳ theo nguồn lực. Đến năm 2030, ưu tiên ổn định dân cư và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu; giai đoạn 2030-2040 tạo động lực phát triển kinh tế, mở rộng không gian phát triển; sau năm 2040 tiếp tục mở rộng cảng và dịch vụ logistics biển.