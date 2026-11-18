Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”.

Chiều 18/11, Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”.

Công trình được khởi công ngày 29/7/2026, thực hiện theo chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại các cơ quan, đơn vị trong cả nước. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỉ đồng, do Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.

Tượng đài cao 5,16m tính từ chân đế, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, ốp đá granite; khuôn viên rộng khoảng 343m². Riêng tượng Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng được đúc bằng đá nguyên khối, cao 1,81m, mặt chính diện rộng 1,27m, hướng ra biển Tây.

Công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.