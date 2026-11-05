Thổ Châu hướng đến đặc khu đáng sống, không tội phạm, không tệ nạn

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc với đặc khu Thổ Châu.

Ngày 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền đặc khu Thổ Châu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của đặc khu trong 10 tháng qua. Thu ngân sách đạt 2,8 tỉ đồng, bằng 260% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 81,8%. Tỉ lệ hộ dân sử dụng điện, nước hợp vệ sinh và tham gia bảo hiểm y tế đều đạt 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thổ Châu phấn đấu trở thành địa bàn không tội phạm, không tệ nạn xã hội; xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống người dân lên mức cao hơn bình quân chung cả nước.

Địa phương cần quản lý chặt quy hoạch, ngăn chặn tình trạng xây dựng tự phát; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn để người dân chỉnh trang nhà ở tại các khu tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉnh trang cảnh quan, phát triển du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉnh trang cảnh quan các bãi tắm để thu hút khách du lịch; tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm trái phép.

Ngành y tế, giáo dục cần tăng cường nhân lực, hỗ trợ hạ tầng cho trạm y tế và mô hình trường học liên cấp trên đảo. Ngành điện lực ưu tiên bảo đảm nguồn điện ổn định, khẩn trương bố trí quỹ đất xây dựng trạm điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Phát triển nuôi biển gắn với bao tiêu sản phẩm

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương đẩy mạnh chuyển đổi sinh kế sang du lịch, dịch vụ; hỗ trợ người dân phát triển nuôi biển hiện đại gắn với bao tiêu sản phẩm.

Đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Hồ Văn Mừng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Tỉnh sẽ ưu tiên ngân sách đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để Thổ Châu phát triển bền vững.