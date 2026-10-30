Thổ Châu hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026
Trong hai ngày 29 và 30/10, đặc khu Thổ Châu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026, với điểm nhấn là thực binh tình huống “Trung đội Dân quân cơ động đánh địch đổ bộ đường biển”.
Cuộc diễn tập tập trung thực hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và triển khai phương án chiến đấu phòng thủ.
Thổ Châu là địa phương cuối cùng trong 25 xã, phường, đặc khu của An Giang hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp cơ sở năm 2026.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tho-chau-hoan-thanh-dien-tap-chien-dau-phong-thu-nam-2026-a501149.html