Các nghệ sĩ biểu diễn dân ca phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đặc khu Thổ Châu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu giao lưu văn nghệ với diễn viên của đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình gồm nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo và hình ảnh người chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các tiết mục thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân đến xem, cổ vũ.

Hoạt động góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức xây dựng đặc khu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

TIẾN VINH