Thịt trâu đông lạnh Ấn Độ nhập khẩu giá từ 76.000 đồng/kg

Ấn Độ là thị trường cung cấp thịt trâu, bò đông lạnh chủ yếu cho Việt Nam

Theo số liệu của Cục Hải quan, Ấn Độ hiện là thị trường cung cấp thịt trâu, bò đông lạnh (mã HS 0202) chủ yếu cho Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam chi khoảng 708,1 triệu USD để nhập khẩu mặt hàng này. Trong đó, riêng kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 494,5 triệu USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trị giá nhập khẩu từ các thị trường khác chỉ chiếm tỉ trọng khiêm tốn so với nguồn cung từ Ấn Độ. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu thịt trâu, bò đông lạnh từ Úc đạt 83 triệu USD, Canada đạt gần 56 triệu USD, Hoa Kỳ đạt 29,5 triệu USD và Nhật Bản đạt 5,4 triệu USD.

Thực tế từ năm 2024 đến nay, kim ngạch nhập khẩu thịt trâu, bò đông lạnh của Việt Nam liên tục duy trì xu hướng tăng, trong đó nguồn cung từ Ấn Độ luôn chiếm tỉ trọng áp đảo.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, năm 2024, Việt Nam nhập khẩu gần 869 triệu USD thịt trâu, bò đông lạnh, với kim ngạch từ thị trường Ấn Độ đạt 601,7 triệu USD, tương đương 69,2%.

Đến năm 2025, tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này tăng lên hơn 886,4 triệu USD, riêng thị trường Ấn Độ đạt 634 triệu USD, chiếm khoảng 71,5% tổng giá trị. Đáng chú ý, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ đã đạt gần 495 triệu USD, tương đương gần 78% kết quả của cả năm 2025.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi khoảng 708,1 triệu USD để nhập khẩu thịt trâu, bò đông lạnh, trong đó nguồn cung từ Ấn Độ chiếm gần 70%. Ảnh minh họa

Thị trường giá thịt trâu thế nào?

Tại một siêu thị bán lẻ thuộc trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông (Hà Nội) cho thấy, lượng thịt nhập khẩu, nhất là thịt trâu, bán ra khá chậm và khách mua chủ yếu là người nước ngoài sinh sống, làm việc quanh địa bàn.

Tại đây, thịt trâu chỉ có nguồn nhập từ Ấn Độ với giá niêm yết khoảng 165.000 - 265.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, phần phi lê có giá cao nhất là 265.000 đồng/kg, tiếp đến là thịt thăn 195.000 đồng/kg, đùi gọ 185.000 đồng/kg và nạc vai 165.000 đồng/kg.

Tại một số hệ thống thực phẩm đông lạnh nhập khẩu khác, các sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đa dạng hơn với mức giá mềm hơn. Giá một kg bắp trâu ở mức 160.000 đồng, đùi gọ trâu 145.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg và diềm thăn 120.000 đồng/kg. Một số loại như thịt nạm và dẻ sườn có giá dưới 100.000 đồng/kg, riêng đuôi trâu có giá 79.000 đồng/kg.

Ở khu vực TP.HCM, người tiêu dùng cũng không khó để tìm kiếm thịt trâu nhập khẩu đang được bày bán tại các công ty thực phẩm với mức giá dao động từ 76.000 - 160.000 đồng/kg tùy từng bộ phận. Trong đó, một công ty thực phẩm niêm yết giá nạc đùi trâu ở mức 122.000 đồng/kg, đầu thăn ngoại 115.000 đồng/kg, đuôi trâu 151.000 đồng/kg, bắp rùa 109.000 đồng/kg và nạm trâu chỉ có giá 76.000 đồng/kg.

Khảo sát tại một số đơn vị nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ khác, phần thăn ngoại có giá 157.000 đồng/kg, đùi gọ 130.000 đồng/kg, nạc vai 125.000 đồng/kg, nạm cổ 105.000 đồng/kg và thịt nạc cổ có giá 95.000 đồng/kg.

Nguồn trâu nhập khẩu giá rẻ được nhiều người ưa chuộng. Ảnh minh họa

Vì sao thịt trâu nhập giá rẻ được ưa chuộng?

Sở dĩ nguồn trâu nhập khẩu giá rẻ được nhiều người ưa chuộng là do thịt trâu tươi (thịt nóng) ở Việt Nam có giá cao và chủ yếu chỉ bán tại các chợ truyền thống.

Chị Lâm Cẩm Thúy, chủ lò mổ trâu Thúy Lực tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), cho biết giá mua vào đối với trâu hơi rơi vào khoảng 240.000 đồng/kg tùy thời điểm, mỗi con trâu lấy thịt thường nặng khoảng 300 - 400kg.

Để có nguồn hàng ổn định phục vụ khách, chị phải thông qua thương lái ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước, thậm chí thu mua từ tận Đồ Sơn (Hải Phòng). Do đường sá xa xôi và tốn kém chi phí vận chuyển nên mức giá bán ra thị trường cũng bị đội lên một phần.

Lý giải thêm về sự chênh lệch giá, chị Thúy cho hay thời gian nuôi trâu lấy thịt tại Việt Nam thường kéo dài từ 2 - 3 năm, người nuôi không thể để trâu quá già vì thịt sẽ bị đen và dai, khách hàng không ưa chuộng.

Nhìn chung, giá thịt trâu trong nước bán ra cao hơn khá nhiều so với hàng nhập khẩu, và đây chính là một trong những lý do khiến lượng thịt trâu ngoại được tiêu thụ lớn.

Đại diện một doanh nghiệp chuyên cung cấp thịt nhập khẩu tại TP.HCM tiết lộ, phần lớn thịt trâu nhập khẩu của cơ sở này được các điểm bán lẻ mua về để chế biến những món ăn vốn thường dùng thịt bò làm nguyên liệu.

Theo vị này, thịt trâu có giá mềm, dễ tiếp cận nhóm khách hàng bình dân nên rất được thị trường ưa chuộng. Mức chênh lệch giá lớn giúp sản phẩm nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống cần kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên liệu đầu vào.

Đánh giá về nguồn cung nội địa, Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết trước đây trâu là tài sản quan trọng của nhiều hộ nông dân, chủ yếu phục vụ việc cày bừa, kéo xe và sản xuất lúa nước.

Tuy nhiên, khi nông nghiệp được cơ giới hóa, máy cày, máy kéo và các loại máy móc dần thay thế sức kéo của trâu thì người dân không còn nhiều động lực duy trì đàn như trước. Nếu nuôi trâu thuần túy để lấy thịt, người chăn nuôi phải tính toán riêng chi phí thức ăn, công chăm sóc, chuồng trại và thời gian nuôi, hoàn toàn khác với mô hình truyền thống vừa phục vụ sản xuất vừa tạo ra giá trị kinh tế.

Một trở ngại khác là thời gian nuôi trâu kéo dài dẫn đến khả năng quay vòng vốn chậm. So với gà, lợn và các mô hình nuôi bò thịt thâm canh, trâu thường được nuôi theo phương thức tận dụng đồng cỏ, phụ phẩm nông nghiệp và chăn thả tự nhiên. Cách nuôi này dù giúp tiết kiệm chi phí thức ăn nhưng lại khó mở rộng quy mô nếu thiếu đất chăn thả và nguồn thức ăn ổn định.

Bên cạnh đó, hoạt động chăn nuôi trâu tại nhiều địa phương vẫn dựa vào các hộ nhỏ lẻ, chưa gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp thu mua, cơ sở giết mổ, chế biến và hệ thống phân phối. Ngành chăn nuôi trâu trong nước vẫn đang phải đối mặt với nhiều hạn chế liên quan đến nguồn thức ăn, con giống, quy mô sản xuất và khả năng liên kết chuỗi.

Không chỉ chịu sức ép từ những hạn chế nội tại, ngành chăn nuôi trâu còn chịu tác động của biến đổi khí hậu, biến động thị trường và cạnh tranh thương mại quốc tế. Các cam kết giảm phát thải tại COP26, COP28 cùng những yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xanh và hàng rào kỹ thuật quốc tế đang tạo thêm áp lực lớn đối với quá trình tổ chức sản xuất.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết việc sử dụng thịt trâu nhập khẩu để chế biến thực phẩm là hoạt động bình thường của thị trường, nhất là trong bối cảnh nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu thụ.

Việc nhập khẩu thịt trâu đông lạnh không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu nguồn hàng có xuất xứ hợp pháp, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, được ghi nhãn và công bố đúng bản chất sản phẩm.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là nguy cơ gian lận thương mại có thể phát sinh trong quá trình phân phối, kinh doanh và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

"Ở khâu nhập khẩu, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm được thể hiện rõ. Tuy nhiên, khi đến khâu bán hàng, có trường hợp thịt trâu nhập khẩu lại được giới thiệu là thịt bò, thịt trâu trong nước hoặc thịt trâu Tây Bắc. Đây là vấn đề cần được chấn chỉnh vì có dấu hiệu gian lận thương mại", ông Công nhấn mạnh.