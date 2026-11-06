Thịt lợn nhũn, bở ở trường mầm non: Nhà cung cấp nói 'do lợn bị stress'

Thịt lợn bở nhũn bất thường được phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt ghi hình. (Clip: PHCC)

Liên quan đến phản ánh thịt lợn đưa vào bếp ăn bán trú của Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) có biểu hiện nhũn, bở bất thường, đơn vị cung cấp thực phẩm cho biết, một tỷ lệ nhỏ thịt lợn giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có thể gặp hiện tượng PSE (Pale, Soft, Exudative), với đặc điểm thịt nhợt màu, mềm và rỉ dịch.

“Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do con heo bị stress (căng thẳng) trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp làm bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính nên thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch”, theo đơn vị cung cấp.

Ngoài ra, heo mảnh sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39 độ C), các phần thịt heo ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tăng nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.

Đơn vị cung cấp khẳng định thực phẩm cam kết quy trình sản xuất được tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, nguyên liệu heo hơi có đầy đủ các xét nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Tuy nhiên, lý giải “lợn bị stress” chưa giúp phụ huynh yên tâm.

Anh T.N.A, một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt cho rằng, cách giải thích này chưa đủ để giải tỏa những băn khoăn của các gia đình về chất lượng thực phẩm. Điều phụ huynh mong muốn là cơ quan chức năng sớm có kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt để xác định rõ nguyên nhân và mức độ an toàn của sản phẩm được đưa vào bếp ăn bán trú.

Theo thông tin phụ huynh cung cấp, sáng 6/11, nhà trường thông báo tạm thời thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm.

Phụ huynh kiểm tra phần thịt nạc nát, bở.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra thực phẩm giao nhận tại Trường Mầm non Phương Liệt, một số phụ huynh phát hiện thịt lợn có dấu hiệu nhũn, bở bất thường. Theo phản ánh, khi dùng tay kiểm tra, phần thịt nạc bị nhũn nát, không có độ dẻo và săn chắc như thịt tươi thông thường.

Phụ huynh yêu cầu lập biên bản ba bên và đề nghị đổi thực phẩm khác để bảo đảm bữa ăn cho trẻ. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

UBND phường Phương Liệt thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường cũng báo cáo sự việc tới UBND phường Phương Liệt. Chính quyền địa phương sau đó xuống làm việc, xác minh và thống nhất phương án xử lý.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, kết quả xét nghiệm vẫn đang được chờ đợi.