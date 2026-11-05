Thịt lợn bở, nhũn tại trường mầm non ở Hà Nội chờ kết quả kiểm nghiệm

Theo phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội), ngày 4/11 trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm, lực lượng giám sát đã phát hiện lô thịt lợn có biểu hiện mềm nhũn, bở và nát khi ấn mạnh.

Tình trạng này khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng thực phẩm được sử dụng để chế biến trong bữa ăn bán trú của trẻ. Vì lo lắng, trưa nay (ngày 5/11), một số phụ huynh đã tới trường để đón con về.

Liên quan đến sự việc, bà Tưởng Minh Hường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi phát hiện thực phẩm không đảm bảo độ đàn hồi vào ngày 5/11, ban giám sát đã yêu cầu đơn vị cung cấp thu hồi và thay thế bằng lô hàng mới dưới sự chứng kiến của phụ huynh.

Một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Ảnh chụp màn hình/nguồn Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ nhà trường, UBND phường Phương Liệt đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan để thống nhất phương án xử lý.

Theo thông tin từ UBND phường, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150g mẫu thịt để gửi kiểm nghiệm chuyên sâu. Dự kiến, kết quả chính thức sẽ có vào ngày 16/11.

Hiện, nguyên nhân khiến thịt lợn có biểu hiện bở, nhũn bất thường và chất lượng thực tế của lô thực phẩm đang chờ kết quả kiểm nghiệm làm rõ.

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