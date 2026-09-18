Thịt heo nhập khẩu giá rẻ cạnh tranh hàng trong nước

Nhiều tiểu thương ở một số chợ truyền thống bán cùng lúc thịt heo nóng trong nước và thịt đông lạnh nhập khẩu. Tùy loại, thịt heo nhập rẻ hơn hàng trong nước từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 8 tháng của năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt gần 2 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu bình quân chỉ khoảng 43.000 đồng/kg, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Người dân mua thịt heo tại một siêu thị lớn tại phường An Hội Tây (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, ngành chăn nuôi trong nước đang chịu sức ép cạnh tranh về giá. Giá thịt heo nhập khẩu khoảng 40.000 - 43.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi trong nước lại ở mức 57.000 – 60.000 đồng/kg. Đáng lo hơn, giá thức ăn chăn nuôi trong tháng này tiếp tục tăng lần thứ 5, mỗi lần khoảng 200 - 400 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, thịt nhập khẩu giá rẻ không chỉ cạnh tranh tại chợ, siêu thị mà còn đi vào bếp ăn công nghiệp, trường học và doanh nghiệp. Với 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực, thuế nhập khẩu với nhiều sản phẩm thịt đã về 0%, nhiều nhà xuất khẩu thịt từ EU, Ấn Độ, Ba Lan... tiếp tục xem Việt Nam là thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Trong khi đó, ngành chăn nuôi đang đối mặt với tình trạng giảm đàn, dịch tả heo châu Phi… Sức ép còn lớn hơn khi Trung Quốc đang dư thừa nguồn cung heo, đồng thời các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam với những trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.