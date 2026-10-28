Thịt gia cầm chế biến Hàn Quốc được người Hà Nội đón nhận tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026

Gian hàng quảng bá K-Chicken của Văn phòng Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) tại Hà Nội đã nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng Việt Nam tại Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội năm 2026. Thông qua hoạt động dùng thử và khảo sát, nhiều khách tham quan đánh giá cao hương vị và cho biết sẵn sàng cân nhắc mua các sản phẩm thịt gia cầm chế biến của Hàn Quốc.

Lễ hội năm nay do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức thực hiện, diễn ra từ ngày 24 đến 25/10/2026 xung quanh khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc. Tại Gian hàng quảng bá K-Chicken, khách tham quan được giới thiệu và trực tiếp nếm thử các sản phẩm gà chế biến của Hàn Quốc như gà chiên kiểu Karaage, gà viên chiên (chicken nugget) và gà viên hình khủng long Yonggari. Việc kết hợp quảng bá thực phẩm với không gian lễ hội văn hóa giúp những người yêu thích văn hóa Hàn Quốc tiếp cận sản phẩm một cách tự nhiên, gần gũi.

Bên cạnh đánh giá về hương vị, khảo sát đi kèm hoạt động dùng thử còn tìm hiểu những yếu tố người tiêu dùng quan tâm khi chọn mua sản phẩm như bao bì, mức giá và ý định mua. Đáng chú ý, một số người tham gia cho biết mức độ quan tâm và ý định mua của họ tăng lên sau khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, qua đó cho thấy tiềm năng của thịt gia cầm chế biến Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Hoạt động lần này được thực hiện nhằm kết nối cơ hội thị trường mới với sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam. Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã thúc đẩy và hoàn tất đàm phán với Việt Nam về điều kiện vệ sinh và kiểm dịch đối với thịt gia cầm đã qua xử lý nhiệt, mở đường cho các sản phẩm như giăm bông, xúc xích, gà hầm sâm (samgyetang)… xuất khẩu sang Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng sở tại ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua hoạt động lần này, Văn phòng aT tại Hà Nội không chỉ giới thiệu hương vị và sức hấp dẫn của thịt gia cầm chế biến Hàn Quốc đến người tiêu dùng Việt Nam, mà còn trực tiếp ghi nhận phản hồi từ những người đã trải nghiệm sản phẩm. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp aT xây dựng nền tảng phát triển thị trường và mở rộng xuất khẩu nhóm sản phẩm này tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, kinh tế tăng trưởng nhanh cùng quá trình đô thị hóa đang thúc đẩy xu hướng tiêu dùng đề cao sự tiện lợi, kéo theo nhu cầu đối với các sản phẩm thịt chế biến tăng mạnh. Cùng với sự yêu thích ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt Nam dành cho K-Food, triển vọng xuất khẩu của các sản phẩm thịt gia cầm chế biến Hàn Quốc được đánh giá rất khả quan.