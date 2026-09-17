Thịt gà nhập khẩu giá rẻ gây sức ép cho gà công nghiệp trong nước

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập thịt và phụ phẩm ăn được của gia cầm đạt gần 217.400 tấn, chiếm 36,5% tổng lượng thịt nhập khẩu. Riêng thịt gà chiếm hơn 90% nhóm này. Giá trị nhập khẩu đạt 221,1 triệu USD.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, phần lớn gà nhập khẩu là hàng đông lạnh, chủ yếu gồm đùi, cổ, cánh và phụ phẩm. Riêng đùi gà đông lạnh chiếm khoảng 71,5%, có Giá nhập khẩu khoảng 26.500 đồng một kg, giảm gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gà nhập khẩu thấp một phần do cơ cấu sản phẩm. Tại nhiều nước xuất khẩu, người tiêu dùng chuộng thịt ức nên doanh nghiệp giữ phần này để bán trong nước, còn đùi, cổ, cánh và phụ phẩm được xuất khẩu với giá thấp hơn.

Lượng gia cầm nhập khẩu tăng còn liên quan đến lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại, nguồn cung dư thừa tại một số nước xuất khẩu và nhu cầu sử dụng nguồn đạm giá thấp của doanh nghiệp chế biến, suất ăn công nghiệp.

VPA cũng cho rằng giá nhập khẩu 26.500 đồng một kg là giá tại cảng, chưa bao gồm các loại thuế và chi phí lưu kho lạnh, kiểm dịch, phân phối. Sau các khâu này, giá bán sỉ đùi gà nhập khẩu khoảng 40.000-45.000 đồng một kg và bán lẻ khoảng 50.000-55.000 đồng.

Sự gia tăng của nguồn thịt gà giá thấp đang tạo thêm áp lực cho các trang trại và doanh nghiệp chăn nuôi gà công nghiệp trong nước, đặc biệt ở phân khúc đùi, cánh - những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu.