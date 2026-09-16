Thịt gà chưa chín, Trường THCS Hồ Văn Long đổi nhà cung cấp bữa ăn bán trú

Ngày 16/9, lãnh đạo UBND phường Bình Tân cho biết, địa phương đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và cơ quan Công an xác minh, làm rõ những phản ánh liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long.

Trước những bức xúc của phụ huynh, nhà trường đã dừng hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn từ ngày 15/9 và tạm ngưng tổ chức ăn bán trú trong ngày 16/9. Nhà trường thông báo để phụ huynh chủ động sắp xếp, có thể đón học sinh về ăn trưa hoặc mang đồ ăn đến trường.

Miếng gà còn màu đỏ trong suất ăn của học sinh.

Cô Đỗ Thị Ngọc Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long cho biết, từ ngày mai (17/9), nhà trường sẽ tổ chức ăn bán trú trở lại với sự hỗ trợ của một đơn vị cung ứng suất ăn khác trên địa bàn phường Bình Tân.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, trong những ngày đầu năm học 2026-2027, bữa ăn bán trú tại trường nhiều lần xuất hiện vấn đề về chất lượng. Ngày 7/9, học sinh phản ánh cơm ít, canh có dấu hiệu bị chua; một số em sau bữa ăn xuất hiện triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ.

Ngày 8/9, món thịt kho trứng được phản ánh có mùi hôi, thịt còn màu đỏ bất thường, trứng cút và canh có dấu hiệu bị chua. Ngày 11/9, học sinh phản ánh món cá chiên quá mặn và cứng, khó sử dụng. Đến ngày 14/9, phụ huynh tiếp tục phản ánh một suất ăn có món cánh gà còn nhiều dấu hiệu chưa chín, còn màu đỏ.

Ngày 15/9, hình ảnh liên quan suất ăn được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bức xúc, lo lắng của phụ huynh. Một số phụ huynh khối lớp 7 sau đó đã có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long cho biết, suất ăn có cánh gà được phản ánh là chưa chín xuất hiện trong bữa trưa ngày 14/9. Sau khi phát hiện, giáo viên chủ nhiệm đã thay thế suất ăn khác cho học sinh.

Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường thời gian qua là Công ty TNHH tư vấn Tính Kim ở phường Bình Tân. Sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã dừng hợp tác và tìm đơn vị cung ứng mới.

Một số phụ huynh cũng phản ánh địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không trùng với địa chỉ cơ sở nấu ăn thực tế và đặt vấn đề về ngành nghề hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn. Những nội dung này đang được cơ quan chức năng xác minh. Hiệu trưởng cho biết, do sau khi sáp nhập, nhà trường chưa có con dấu, nên cũng chỉ thực hiện việc đặt hàng miệng đối tác làm suất ăn cho học sinh.

Trường THCS Hồ Văn Long là đơn vị sáp nhập giữa Trường THCS Tân Tạo (cũ) và Trường THCS Hồ Văn Long (cũ). Những thông tin phụ huynh phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú xảy ra tại cơ sở chính của trường đặt tại Trường THCS Tân Tạo (cũ). Tổng số học sinh tham gia bán trú của Trường THCS Hồ Văn Long hơn 2.200 học sinh, bao gồm cơ sở chính hơn 1.500 em, còn lại là ở phân hiệu.