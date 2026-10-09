Thịt đông lạnh nhập khẩu rẻ bất ngờ: Chuyên gia nêu điều đáng lo

Thịt đông lạnh nhập khẩu ngày càng phổ biến với nhiều mức giá, nhưng chất lượng và độ an toàn phụ thuộc lớn vào điều kiện bảo quản, rã đông và cách sử dụng. Ảnh: Minh Châu.

Thịt heo, gà, bò, trâu, cừu đông lạnh nhập khẩu đang xuất hiện dày đặc tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm và các hội nhóm mua bán online. Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm, lượng thịt đông lạnh các loại nhập vào Việt Nam đã vượt 600.000 tấn, nhiều sản phẩm có giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg.

Mức giá rẻ bất ngờ khiến không ít người băn khoăn: thịt có đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và thời gian hạn sử dụng bao lâu và còn giữ được dinh dưỡng hay không?

Các loại thịt heo, bò, gà, trâu, cừu nhập khẩu được bày bán tại nhiều siêu thị ở Việt Nam. Ảnh: Minh Châu.

Đông lạnh có làm thịt mất chất dinh dưỡng?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nếu thịt được bảo quản đông lạnh đúng cách, việc cấp đông không khiến giá trị dinh dưỡng của thịt mất đi đáng kể.

Khi rã đông, thịt có thể không còn giữ được trạng thái, độ ngon như thịt tươi, nhưng điều đó không đồng nghĩa các chất dinh dưỡng trong thịt bị mất đi.

Đông lạnh đúng cách giúp thịt giữ được phần lớn giá trị dinh dưỡng, không làm mất đáng kể protein và các dưỡng chất vốn có. Ảnh: Minh Châu.

Theo Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ (USDA), quá trình đông lạnh không phá hủy chất dinh dưỡng và giá trị dinh dưỡng của thịt, gia cầm thay đổi rất ít trong quá trình bảo quản đông lạnh.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh cần phân biệt giữa chất lượng cảm quan và giá trị dinh dưỡng. Thịt sau khi đông lạnh, rã đông có thể thay đổi về cấu trúc và độ ngon. Nguyên nhân là các tinh thể đá hình thành trong quá trình đông lạnh có thể làm tổn thương tế bào cơ, khiến nước và một phần chất hòa tan thoát ra khi rã đông. Vì vậy, thịt có thể giảm độ mọng nước, thay đổi cấu trúc và mất một phần dưỡng chất hòa tan theo dịch tiết.

Theo PGS Thịnh, người tiêu dùng không nên chỉ quan tâm thịt tươi hay đông lạnh mà cần chú ý đến khẩu phần tổng thể. Thịt, đặc biệt thịt đỏ như bò, trâu, nên được dùng ở mức phù hợp và kết hợp với tinh bột, chất béo cùng các nhóm thực phẩm khác để bảo đảm chế độ ăn cân đối.

Chuyên gia cho biết protein từ thịt là một thành phần quan trọng, trong khi tinh bột từ cơm, gạo cung cấp năng lượng và chất béo cũng cần được bổ sung ở mức phù hợp.

Thịt sau khi đông lạnh và rã đông có thể giảm độ mọng nước, thay đổi kết cấu và kém tươi ngon hơn so với thịt tươi. Ảnh: Minh Châu.

Người tiêu dùng nên ưu tiên mua thịt đông lạnh tại các siêu thị, cửa hàng hoặc cơ sở kinh doanh có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng. Một số loại thịt đông lạnh có giá bình dân, tuy nhiên giá bán thấp không đồng nghĩa với chất lượng kém. Nếu sản phẩm thiếu thông tin về xuất xứ, nhãn mác không rõ ràng, người mua cần thận trọng khi lựa chọn.

Rã đông rồi cấp đông lại có thể làm thịt hỏng

Đối với thịt nhập khẩu, nhãn phụ tiếng Việt là một trong những căn cứ giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm. Người tiêu dùng cần chú ý các nội dung trên nhãn mác như xuất xứ, đơn vị nhập khẩu, ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản theo quy định.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, điều đáng lo hơn với thịt đông lạnh là quá trình bảo quản và rã đông không đúng cách.Đặc biệt, người tiêu dùng cần tránh mua thịt có bao bì rách, rò rỉ nước thịt hoặc có dấu hiệu đã tan chảy rồi đông cứng trở lại.

Ngoài ra, do khó xác định chính xác thịt đã được lưu kho bao lâu, PGS Thịnh lưu ý người mua cần kiểm tra hạn sử dụng và quan sát điều kiện bảo quản tại nơi bán. Thịt phải được duy trì ở nhiệt độ lạnh phù hợp trong suốt quá trình bảo quản. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ hư hỏng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nên chia thịt đông lạnh thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa trước khi bảo quản, để khi dùng chỉ cần lấy lượng cần thiết ra rã đông. Ảnh: Minh Châu.

Sau khi mua, thịt cần được đưa về nhà và bảo quản lạnh càng sớm càng tốt, tránh để sản phẩm rã đông trong quá trình vận chuyển.

Khi thịt đã đông lạnh được rã đông rồi đưa trở lại tủ đông, các tinh thể đá có thể làm tổn thương cấu trúc tế bào, khiến nước trong thịt thoát ra ngoài. Nếu nhiệt độ không được kiểm soát phù hợp, vi sinh vật có thể phát triển.

Nước thịt rò rỉ trong quá trình rã đông có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo sang thực phẩm hoặc bề mặt xung quanh nếu không được xử lý đúng cách.

Vì vậy, người tiêu dùng không nên rã đông cả khối thịt, lấy một phần rồi đưa phần còn lại trở lại ngăn đông. PGS Thịnh khuyến nghị chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ngay từ đầu. Khi sử dụng, chỉ lấy lượng cần thiết ra rã đông và chế biến, hạn chế để thịt trải qua nhiều lần đông lạnh - rã đông.