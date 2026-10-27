Thịt đắt, rau có sâu là hàng tốt: Bác sĩ nói gì?

Tôi thường mua thực phẩm cho gia đình từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng có xu hướng chọn những nơi bán giá cao vì cho rằng chất lượng sẽ tốt hơn. Với rau củ, tôi cũng ưu tiên những loại có sâu hoặc hình thức không đẹp mắt vì nghĩ rằng chúng an toàn hơn. Quan niệm này có đúng không thưa bác sĩ? (Lê Dung - TPHCM).

BS CKII Ngô Thị Bạch Yến, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tư vấn:

Lựa chọn thực phẩm đúng cách không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mà còn góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hạn chế các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều người quan niệm thực phẩm đắt tiền, rau có sâu là an toàn nhưng quan niệm này không đúng.

Giá thành thực phẩm không phải tiêu chí duy nhất phản ánh chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Tương tự, rau có sâu không đồng nghĩa với rau hoàn toàn sạch, bởi hình thức bên ngoài không đủ để xác định thực phẩm có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không.

Rau có sâu chưa chắc an toàn tuyệt đối. Ảnh: Hoa Linh.

Bên cạnh đó, thực phẩm hữu cơ vẫn có nguy cơ nhiễm vi sinh vật nên cần được rửa sạch và sơ chế đúng cách trước khi sử dụng. Thực phẩm đã nấu chín nếu để qua đêm ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản không đúng cách cũng có thể bị nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, thực phẩm có mùi vị bình thường chưa chắc đã an toàn, bởi một số tác nhân gây bệnh không làm thay đổi rõ rệt mùi vị hay hình thức bên ngoài.

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có điều kiện bảo quản phù hợp. Ưu tiên thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, thông tin nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng; lựa chọn sản phẩm có thông tin truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng phù hợp khi có thể.

Đối với thực phẩm đóng gói, cần kiểm tra kỹ tình trạng bao bì, thành phần và hướng dẫn bảo quản. Bạn không nên mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc được quảng cáo về chất lượng nhưng thiếu thông tin kiểm chứng.

Khi lựa chọn rau, củ, quả, người tiêu dùng nên chọn sản phẩm còn tươi, không dập nát, thối hỏng hoặc có dấu hiệu nấm mốc; ưu tiên rau củ theo mùa, có nguồn gốc rõ ràng.

Với thịt, cá và các loại thực phẩm tươi sống, người mua nên chú ý màu sắc, mùi đặc trưng và tình trạng bề mặt. Mọi người không chọn thịt có dấu hiệu ôi thiu, nhớt hoặc cá có mùi lạ, biểu hiện phân hủy. Đồng thời, bạn tránh mua thực phẩm được bày bán trong điều kiện mất vệ sinh hoặc không được bảo quản phù hợp; hạn chế để thực phẩm tươi sống ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Đối với thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói, bạn cần kiểm tra hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn bảo quản và tình trạng bao bì.