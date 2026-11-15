Thịt đã rã đông có nên cấp đông trở lại? Nhiều người nội trợ vẫn mắc sai lầm này

Thịt là thực phẩm thường được các gia đình mua với số lượng lớn rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đông để sử dụng dần. Trong quá trình chế biến, không ít người có thói quen lấy cả miếng thịt lớn ra rã đông, sau đó nếu không dùng hết sẽ tiếp tục cho phần còn lại vào ngăn đá.

Vậy thịt đã rã đông có nên cấp đông trở lại hay không?

Theo khuyến nghị về an toàn thực phẩm, câu trả lời phụ thuộc vào cách rã đông và thời gian thịt được bảo quản bên ngoài môi trường lạnh.

Có thể cấp đông lại nếu rã đông đúng cách

Nếu thịt được rã đông trong ngăn mát tủ lạnh và vẫn duy trì nhiệt độ an toàn, người dùng có thể cấp đông lại phần thịt chưa sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng thực phẩm có thể bị ảnh hưởng, chẳng hạn thịt dễ bị khô, giảm độ ngon và thay đổi kết cấu sau nhiều lần đông lạnh.

Nguyên nhân là trong quá trình đông lạnh và rã đông, các tinh thể đá hình thành bên trong thực phẩm có thể làm tổn thương cấu trúc tế bào, khiến thịt mất nước và giảm độ mềm.

Đối với thịt được rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, người dùng nên nấu chín trước khi cấp đông trở lại. Không nên lấy thịt vừa rã đông theo những cách này rồi cho trực tiếp vào ngăn đá khi chưa qua chế biến.

Trường hợp nào tuyệt đối không nên cấp đông lại?

Một sai lầm thường gặp là để thịt rã đông trên bàn bếp trong nhiều giờ, sau đó cho phần chưa sử dụng vào ngăn đá với suy nghĩ nhiệt độ thấp sẽ giúp thực phẩm an toàn trở lại.

Thực tế, vi khuẩn có thể phát triển nhanh khi thực phẩm nằm trong khoảng nhiệt độ từ 4-60 độ C. Việc cấp đông lại không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn đã phát triển hoặc loại bỏ các độc tố có thể được tạo ra trong quá trình bảo quản không đúng cách.

Theo nguyên tắc an toàn thực phẩm, thịt sống không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Nếu nhiệt độ môi trường trên 32 độ C, khoảng thời gian này giảm xuống còn 1 giờ.

Vì vậy, nếu thịt đã để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu, người dùng không nên tiếp tục cấp đông để sử dụng sau này.

Làm thế nào để bảo quản thịt an toàn hơn?

Để hạn chế tình trạng phải rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần, người nội trợ nên chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ăn trước khi đưa vào ngăn đá. Cách làm này giúp dễ dàng lấy đúng lượng thực phẩm cần dùng, tránh lãng phí.

Khi cần rã đông, nên ưu tiên chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh và để rã đông từ từ. Nếu cần sử dụng nhanh hơn, có thể đặt thịt trong túi kín, ngâm vào nước lạnh và thay nước sau mỗi 30 phút hoặc sử dụng lò vi sóng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sau khi rã đông, cần chế biến và bảo quản thực phẩm đúng thời gian, nhiệt độ khuyến nghị. Đặc biệt, không nên dựa vào màu sắc hay mùi của thịt để đánh giá hoàn toàn mức độ an toàn, bởi một số vi khuẩn gây bệnh không làm thực phẩm thay đổi mùi vị rõ rệt.

Nhìn chung, thịt đã rã đông không phải lúc nào cũng phải bỏ đi hoặc không được cấp đông trở lại. Điều quan trọng là người dùng cần biết thực phẩm đã được rã đông bằng cách nào, bảo quản ở nhiệt độ nào và trong bao lâu để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.