Thịt bò ăn cỏ Ai-len chính thức có mặt tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Ngày 5/10, Ủy ban Thực phẩm Ireland (Bord Bia) chính thức giới thiệu thịt bò ăn cỏ Ai-len tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi Việt Nam cho phép nhập khẩu thịt bò từ Ai-len từ tháng 1/2026.

Việc mở cửa thị trường Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thương mại nông sản giữa hai nước có thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Ai-len tiếp cận nhóm khách hàng có nhu cầu đối với các sản phẩm thịt bò chất lượng cao.

Ông Ronan Cunniffe, Phó Đại sứ Ai-len tại Việt Nam. Ảnh: Bord Bia

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, ông Ronan Cunniffe, Phó Đại sứ Ai-len tại Việt Nam, cho biết việc Việt Nam mở cửa thị trường cho thịt bò Ai-len từ tháng 1/2026 là kết quả của quá trình hợp tác giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai nước.

“Việc mở cửa thị trường Việt Nam cho thịt bò Ai-len vào tháng 1/2026 đánh dấu một chương mới trong quan hệ thương mại nông nghiệp - thực phẩm giữa hai nước”, ông nói. Theo Phó Đại sứ, động thái này cũng tạo điều kiện để người tiêu dùng Việt Nam lần đầu tiếp cận thịt bò Ai-len.

Theo Bord Bia, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Ai-len đạt khoảng 3,4 tỷ euro, tăng 24% so với năm trước. Xuất khẩu phụ phẩm thịt bò đạt 155 triệu euro, tăng 12%.

KẾT HỢP HÀI HOÀ GIỮA ẨM THỰC VIỆT NAM VÀ AI-LEN

John Stone Fine Foods, doanh nghiệp có khoảng 60 năm hoạt động trong lĩnh vực thịt bò, tham gia đưa các sản phẩm thịt bò ăn cỏ và ủ khô vào thị trường Việt Nam thông qua đối tác Passion Gourmet Foods.

Theo đại diện John Stone, doanh nghiệp hướng tới nhóm khách hàng nhà hàng, khách sạn và người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm thịt bò cao cấp. Việc lựa chọn các phần thịt khác nhau, trong đó có những phần có xương và các sản phẩm được chia phần sẵn, giúp doanh nghiệp có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chế biến.

Về khả năng kết hợp với ẩm thực Việt Nam, đại diện John Stone cho biết thịt bò Ai-len có thể được chế biến theo nhiều kỹ thuật và kết hợp với các nhóm hương vị châu Á. Tại sự kiện, sản phẩm được sử dụng trong những món lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam.

Thịt bò ăn cỏ Ai-len sau khi ủ khô được kết hợp với các nguyên liệu và gia vị Việt như cà pháo, mắc khén, rau thơm, các loại muối và nước xốt mang hương vị bản địa.

Thịt bò ăn cỏ Ai-len sau khi ủ khô được kết hợp với hạt mắc khén của Việt Nam. Ảnh: Bord Bia

Một số món kết hợp thịt bò với bánh phồng tôm và trân châu vị yuzu, cà còn pháo muối được sử dụng làm thành phần ăn kèm. Mắc khén và rau thơm Việt cũng được đưa vào nước xốt chẩm chéo.

Theo đầu bếp, việc sử dụng nguyên liệu cao cấp cũng cho thấy ẩm thực Việt Nam có thể được nâng tầm. Ngày nay, các đầu bếp trẻ đang có xu hướng chủ động lựa chọn những sản phẩm chất lượng để sáng tạo và làm nổi bật giá trị của món ăn Việt.

Một lợi thế khác là quy cách “kitchen-ready”, khi sản phẩm đã được ủ khô, chia phần và cắt tỉa sẵn, giúp giảm hao hụt trong sơ chế và thuận tiện hơn cho nhà hàng trong việc tính toán chi phí, biên lợi nhuận.

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TRỞ THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn sản xuất cũng là yếu tố được Bord Bia nhấn mạnh khi đưa thịt bò Ai-len vào thị trường Việt Nam.

Theo Bord Bia, Origin Green – chương trình phát triển bền vững cấp quốc gia của Ireland dành cho ngành thực phẩm và đồ uống – áp dụng các tiêu chuẩn được xác minh độc lập, bao gồm giảm phát thải carbon, phúc lợi động vật và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Bà Lorna Allen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Bord Bia, cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của Ai-len tại Đông Nam Á, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Theo bà, Origin Green giúp các doanh nghiệp Ai-len cung cấp sản phẩm đi kèm những tiêu chuẩn độc lập về tính bền vững và an toàn thực phẩm. Bord Bia cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác với các nhà nhập khẩu, đầu bếp và đối tác bán lẻ tại Việt Nam.

Bord Bia cũng đã công bố Hướng dẫn Gia nhập Thị trường Thịt bò - Việt Nam 2026 vào tháng 5/2026, đồng thời tổ chức chương trình đưa các nhà nhập khẩu Việt Nam sang Ai-len vào tháng 8 để tìm hiểu trực tiếp về mô hình chăn nuôi trên đồng cỏ, quy trình chế biến và các tiêu chuẩn chất lượng.

Việc Việt Nam mở cửa thị trường cho thịt bò Ai-len, cùng với lợi thế thuế 0% quan từ EVFTA, tạo thêm điều kiện để sản phẩm này cạnh tranh tại phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần, các doanh nghiệp vẫn cần xây dựng mạng lưới phân phối, tiếp cận hệ thống nhà hàng và phát triển nhận diện sản phẩm với người tiêu dùng Việt Nam.