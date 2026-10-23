Thịnh Điển VOGUE 2026: Nhiệt Ba mở màn 'đại náo', Lưu Diệc Phi gây tiếc nuối

Thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE (Forces of Fashion) 2026 là tâm điểm truyền thông mạng xã hội xứ Trung tối 23/10. Chủ đề Tuyệt sắc biến thảm đỏ sự kiện thường niên của tạp chí VOGUE Trung Quốc trở thành đường đua Haute Couture với "trăm hoa đua nở".

Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn là mỹ nhân mở màn thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE năm nay. Mỹ nhân Tân Cương không công bố bộ hình xuất phát. Sao phim Bạch Nhật Đề Đăng diện thiết kế Haute Couture Thu Đông 2026 của nhà mốt Zuhair Murad. Mẫu đầm dạ hội thêu pha lê lấp lánh, tay voan bồng bềnh, được kết hợp với kiểu tóc búi cao, mấn trán đính đá, hoàn thiện tạo hình nữ thần xứ Ba Tư.

Địch Lệ Nhiệt Ba sải bước giữa trời mưa, khoảnh khắc "xuất thần" khi ngửa đầu thả chú bướm bay khỏi miệng. Màn trình diễn đưa mỹ nữ Tân Cương lên Top 1 Hot Search bảng Giải trí Weibo. Hơn 17 triệu lượt truy cập đổ về các từ khóa liên quan. Các blogger thời trang bình luận rằng Nhiệt Ba đã “thổi hồn vào chiếc váy nhàm chán”. Ý tưởng trình diễn cũng được người hâm mộ gọi là bản nâng cấp từ cảnh bịt mắt, ngậm hoa hồng tại buổi gặp gỡ fan hồi tháng 9.

Như nhiều đồn đoán, Lưu Diệc Phi là ngôi sao "áp trục" (kết màn) Thịnh Điển VOGUE (Forces of Fashion) 2026. Năm thứ ba liên tiếp dự gala của VOGUE, "thần tiên tỷ tỷ" diện váy lông vũ Haute Couture Thu Đông 2026 của nhà mốt Elie Saab. Mẫu đầm gam champagne điểm xuyết kim cương được phối cùng trang sức cao cấp Bulgari. Tổng thể liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng, đánh dấu lần hợp tác trang phục Haute Couture Elie Saab thứ 17 của nữ diễn viên.

So với bộ hình từ studio, trạng thái của Lưu Diệc Phi tại hiện trường bị nhận xét có chút mệt mỏi. Thông tin từ blogger thời trang Fashion Model nói rằng Lưu Diệc Phi cố gắng dự Thịnh Điển VOGUE 2026 trong tình trạng bị sốt cao, nhiễm trùng mắt.

Dương Tử khởi động với tạo hình diện đầm Haute Couture Xuân Hè 2026 của nhà mốt Ronald van der Kemp, kết hợp trang sức Pomellato. Trên thảm đỏ, tân đại sứ Givenchy lăng xê đầm vàng kín đáo, nhẹ nhàng của nhà mốt. Đây cũng là gam màu từng giúp sao nữ "phục thù" thành công ở sự kiện "chào sân" của Givenchy tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2027 vừa qua.

Các lựa chọn trang phục, kiểu tóc an toàn, đơn giản được fan nhận xét giúp Dương Tử thăng hạng sắc vóc.

Bạch Lộc hiện là cái tên dẫn đầu về số lượng tạo hình thời trang tại sự kiện. Sao nữ mở màn "sương sương" với âu phục Haute Couture Thu Đông 2022 của nhà mốt Viktor & Rolf, đi cùng khuyên tai bông lúa mì L’Épi de Blé của thương hiệu CHAUMET.

Nữ diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh sau đó bước lên thảm đỏ trong mẫu đầm nhung đuôi cá từ dòng Haute Couture Thu Đông 2026 của Tony Ward, tô điểm bằng trang sức PIAGET. Mới nhất, Bạch Lộc "tung" bộ hình thứ ba, mặc trang phục của thương hiệu Georges Hobeika thuộc dòng Haute Couture Thu Đông 2025.

Cổ Lực Na Trát "giải đề" dresscode theo tinh thần nữ tính, nhẹ nhàng. Ở diện mạo đầu, mỹ nữ Tân Cương hóa thân thành bông hoa xanh tím chuyển sắc được MAISON MET custom riêng theo yêu cầu. Trên thảm đỏ, Na Trát khoe sắc trong mẫu đầm dáng yếm đính kết thuộc BST Haute Couture Thu Đông 2026 của Alexis Mabille.

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) gây bất ngờ khi chuyển hướng sang hình tượng bay bổng, nữ tính tại Thịnh Điển VOGUE 2026. Nữ vận động viên diện thiết kế mới nhất từ dòng Haute Couture Xuân Hè 2026 của Dior - nhà mốt mà cô làm đại sứ thương hiệu.