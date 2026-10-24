Thịnh Điển VOGUE 2026: Loạt ảnh selfie 'bắt chước' Met Gala của dàn sao bị chê

Thịnh Điển VOGUE 2026 vừa khép lại với chỉ số truyền thông bùng nổ, hơn 5,32 tỷ lượt xem, 69 triệu lượt thảo luận. Một trong những điểm mới của sự kiện năm nay nằm ở hạng mục Selfie Check.

Tạp chí VOGUE Trung Quốc bố trí một khu vực dựng cảnh như phòng vệ sinh để khách mời tự chụp ảnh bằng điện thoại. Những bức hình được tài khoản chính thức đăng tải theo từng đợt, gắn nhãn Selfie Check.

Khoảnh khắc tái ngộ của bộ đôi Chó Hoang Và Xương - Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi khiến fan "ôm tim". Tương tác "chen chúc, có chút hỗn loạn" của dàn mỹ nhân Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Châu Dã, Âu Dương Na Na và Dương Siêu Việt cũng gây chú ý.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, hoạt động Selfie Check này của Thịnh Điển VOGUE 2026 nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Cộng đồng yêu thời trang nhanh chóng nhận ra chủ ý của Lưu Xung - tổng biên tập VOGUE Trung Quốc - trong việc mô phỏng những khoảnh khắc hậu trường kinh điển của Met Gala.

Sức hút của những bức selfie tại Met Gala đến từ bối cảnh đặc biệt. Met Gala được biết đến là một trong những sự kiện có quy định nghiêm ngặt nhất về kiểm soát hình ảnh trong ngành thời trang. Truyền thông chỉ được phép tác nghiệp trên thảm đỏ trong khi toàn bộ các diễn biến khác đều được giữ kín.

Từ năm 2015, bà Anna Wintour và Ban tổ chức (BTC) Met Gala đã ban hành lệnh cấm nghiêm ngặt về việc sử dụng điện thoại, chụp ảnh và dùng mạng xã hội bên trong bảo tàng. Quy định này nhằm giữ gìn sự riêng tư và tính bí ẩn cho đêm tiệc.

Chính vì yếu tố này, việc các ngôi sao lén đem điện thoại vào phòng vệ sinh để chụp ảnh chung được xem là một hành động nổi loạn nho nhỏ đầy thú vị. Cư dân mạng cũng luôn có tâm lý tò mò muốn xem khoảnh khắc "vượt rào" hay các khía cạnh đời thường nhí nhố của người nổi tiếng.

Đối với Thịnh Điển VOGUE 2026, sự kiện được phát sóng trực tiếp, cập nhật liên tục từ thảm đỏ tới các tương tác hậu trường xung quanh. Vì thế, netizen cho rằng việc dựng thêm bối cảnh để chụp ảnh là không cần thiết, nhất là lại còn "bắt chước" đến cả nhà vệ sinh của Met Gala.

Trong khi sản phẩm của Met Gala mang tính tự phát, những khoảnh khắc tại Thịnh Điển VOGUE lại mất đi sức hút vì tính dàn dựng. Các nhóm nghệ sĩ được BTC xếp theo nhóm để cùng check-in, có thêm cả camera chuyên nghiệp để ghi hình, càng khiến cho không khí bị mô tả là "đậm tính nghi thức xã giao".

Ngoài ý tưởng, nhiều bình luận chỉ ra rằng cách bài trí cũng chỉ mang tính mô phỏng, sơ sài và thiếu sự chân thực. Ánh sáng trắng gắt sắp xếp trong khu vực này cũng khiến màu ảnh trông "kém sang".

C-net thậm chí còn gợi ý cho ê-kíp phương án dựng vách bình phong theo phong cách Giang Nam làm phông nền chụp ảnh. Đây là một vật phẩm nội thất lấy cảm hứng từ kiến trúc, hội họa thủy mặc của vùng sông nước phía nam sông Trường Giang ở Trung Quốc. Vì sự kiện được tổ chức tại Tô Châu, ý tưởng này được xem như cách quảng bá văn hóa địa phương khéo léo, ghi điểm hơn.