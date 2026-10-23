Thịnh Điển VOGUE 2026: Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nữ thần Ba Tư 'xâm chiếm' Hot Search

Là một trong những thảm đỏ được mong chờ nhất năm về độ lộng lẫy, Thịnh Điển VOGUE 2026 (Vogue Forces of Fashion Gala) diễn ra vào tối 23/10 tại Tô Châu (Trung Quốc) ngay lập tức trở thành tâm điểm cõi mạng. Đáng chú ý, các từ khóa liên quan đến màn xuất hiện diễm lệ "phong thần" của Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn "vượt mặt" từ khóa "thảm đỏ VOGUE". Tag cao nhất leo thẳng lên đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo với hơn 17 triệu lượt truy cập (bạo đỏ).

Địch Lệ Nhiệt Ba gây choáng ngợp khi mở màn thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE 2026.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân catwalk mở màn cho thảm đỏ Thịnh Điển VOGUE 2026. Bám sát chủ đề "extreme colors - tuyệt sắc", mỹ nhân Tân Cương lập tức thu hút mọi ánh nhìn với tạo hình lộng lẫy, quý phái như một nữ thần cổ đại.

Trong thiết kế Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad - thương hiệu đến từ Lebanon, Địch Lệ Nhiệt Ba gợi liên tưởng đến những nữ thần Ba Tư bước ra từ thần thoại. Lấy tông nude ánh nâu trầm làm chủ đạo, bộ trang phục gây thương nhớ với chất vải mềm rũ thướt tha, kết hợp cùng lớp voan mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng như một làn khói hư ảo di chuyển theo từng chuyển động của cô.

Hình ảnh chú bướm càng tô đậm nét ma mị cho Địch Lệ Nhiệt Ba, khơi gợi liên tưởng đến những bí mật mà các nữ thần trong thần thoại thường nắm giữ.

Mái tóc búi cao kết hợp cùng chiếc mấn trán đính đá góp phần tạo nên diện mạo vừa quyền quý, lại vừa phảng phất nét bí ẩn đặc trưng của mỹ học Trung Đông. Sự giao thoa với phong cách thiết kế hiện đại nằm trong những chi tiết đính kết đá quý lấp lánh dọc thân áo. Bởi dưới ánh đèn rực rỡ của thảm đỏ, những viên đá bắt sáng càng tôn lên dáng vẻ diễm lệ và thần thái kiêu sa của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Màn sải bước kiêu kỳ trên thảm đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lập tức gây "bão mạng" từ Trung sang Việt. Từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ thần thảm đỏ" leo thẳng lên No.1 Hot search của Weibo với hàng loạt lời khen có cánh:

"Bạn luôn có thể tin tưởng vào Địch Lệ Nhiệt Ba""Thảm đỏ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy đẹp đến nao lòng""Thậm chí trời mưa còn khiến cô ấy trở nên đẹp hơn""Xứng đáng là nữ thần thảm đỏ, cô ấy rất phù hợp để tỏa sáng"

Trước Thịnh Điển VOGUE 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thường xuyên được chọn là gương mặt mở màn hoặc "áp trục" (xuất hiện cuối) ở mọi thảm đỏ. Sở hữu gương mặt sắc sảo, mỹ nhân Tân Cương liên tục thử sức với các tạo hình mới, mỗi lần xuất hiện đều "hớp hồn" khiến khán giả không thể rời mắt.